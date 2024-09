Google Pixel Watch 2: sconto folle su Amazon del 37%, corri a prenderlo

Oggi ti consigliamo di acquistare l'ottimo Google Pixel Watch 2, uno smartwatch all'avanguardia, che integra stile, tecnologia e funzionalità avanzate. Lo trovi disponibile su Amazon al prezzo speciale di 249,00€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Questo orologio non solo migliorerà la tua routine quotidiana, ma rivoluzionerà il modo in cui gestisci la tua salute e le tue attività. C'è la consegna celere e immediata con Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine.

Google Pixel Watch 2: ecco perché comprarlo

Il Google Pixel Watch 2 unisce un design elegante e minimalista a materiali di alta qualità, creando un prodotto che si adatta perfettamente a qualsiasi stile. Con la sua cassa circolare in acciaio inossidabile e il vetro curvo, offre un look raffinato e moderno, perfetto sia per le occasioni formali che per le attività sportive.

Il cinturino intercambiabile ti permette di personalizzarlo in base ai tuoi gusti o all'occasione, rendendolo adatto a qualsiasi situazione. È anche incredibilmente comodo da indossare, grazie al suo peso ridotto e alla costruzione ergonomica che lo rende perfetto per essere indossato tutto il giorno. Non di meno, sappi che gode di un'integrazione totale con l'ecosistema Google. Puoi accedere rapidamente a Google Assistant con la tua voce per gestire appuntamenti, inviare messaggi o ottenere informazioni in tempo reale, senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca. E poi, grazie a Google Wallet, puoi anche effettuare pagamenti contactless in modo sicuro e rapido ovunque accetti pagamenti tramite NFC.

Tra le funzionalità principali troviamo:

Monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7 con avvisi in tempo reale per rilevare eventuali anomalie;

Sensore di ossigeno nel sangue (SpO2), utile per controllare la saturazione e la salute respiratori;

Monitoraggio del sonno avanzato, che ti fornisce un'analisi dettagliata delle tue fasi di sonno e suggerimenti per migliorare la qualità del riposo;

Monitoraggio dello stress tramite rilevamento della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e consigli per rilassarti tramite tecniche di respirazione guidata.

Infine, grazie alla partnership con Fitbit, avrai accesso a strumenti e piani di allenamento personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi di fitness, sia che tu stia cercando di aumentare la tua resistenza, perdere peso o semplicemente mantenerti attivo. Non di meno è resistente all’acqua fino a 5 ATM, il che significa che puoi utilizzarlo tranquillamente per nuotare, fare la doccia o affrontare una giornata sotto la pioggia senza preoccupazioni. Uno degli aspetti più convincenti del Google Pixel Watch 2 è sicuramente il prezzo. A soli 249,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy.

