Google Pixel 8a: è lui il medio-gamma da prendere su Amazon

Google Pixel 8a è una versione "lite" del Pixel 8 e oggi, su Amazon, in occasione della settimana del Black Friday, viene messo in offerta con uno sconto del 31% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 379€.

Ecco Google Pixel 8a in tutto il suo splendore

Il Google Pixel 8a si distingue come uno smartphone all'avanguardia, grazie a funzionalità avanzate che migliorano la qualità di foto, video e comunicazioni. Con la fotocamera Pixel, ogni immagine è impeccabile. L’IA di Google offre strumenti innovativi come Scatto Migliore, che combina immagini simili per creare una foto di gruppo perfetta, evitando occhi chiusi o sguardi fuori posto.

Un’altra caratteristica esclusiva è la Gomma Magica Audio, che utilizza l’IA per ridurre i rumori fastidiosi, come vento o traffico, e mette in risalto i suoni desiderati, rendendo i tuoi video ancora più professionali.

Inoltre, con la funzione Foto Nitida di Google Foto, puoi ottimizzare le immagini sfocate, sia nuove che vecchie, eliminando imperfezioni con pochi tocchi. Lo Zoom ad Alta Definizione della fotocamera permette di avvicinarti ai soggetti senza necessità di un teleobiettivo aggiuntivo, garantendo dettagli sorprendenti.

Il Google Pixel 8a eccelle anche nella gestione delle comunicazioni. Con il Filtro Chiamate potenziato, lo smartphone può bloccare automaticamente un numero ancora maggiore di chiamate indesiderate e fornire dettagli su chi chiama e il motivo, prima di rispondere. La funzione Chiamata Nitida migliorata riduce i rumori di fondo e ottimizza la voce, garantendo conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi.

