Google Pixel 8 è ancora un top di gamma: oggi risparmi 350€

Google Pixel 8 è ancora un telefono di altissima qualità nonostante l'uscita della serie 9

Google Pixel 8 al 44% di sconto: offerta choc!

Il Google Pixel 8 è uno smartphone all’avanguardia, progettato per unire potenza, intelligenza artificiale e innovazione. Equipaggiato con il chip Google Tensor G3, il Pixel 8 è il più potente della sua linea, garantendo velocità ed efficienza. Grazie all’IA di Google, offre un aiuto personalizzato per rendere la tua giornata più semplice e organizzata.

Il suo display da 6,2 pollici ad alta risoluzione regala immagini dai colori nitidi e vibranti, perfette per goderti ogni dettaglio. La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz assicura uno scorrimento fluido e una reattività straordinaria, ideale per la navigazione e il gaming. La batteria adattiva è pensata per accompagnarti per oltre 24 ore.

Attivando il risparmio energetico estremo, l’autonomia si estende fino a 72 ore, mentre la ricarica rapida permette di avere energia in poco tempo. Il comparto fotografico è un altro fiore all’occhiello del Pixel 8. Con la funzione Scatto migliore, puoi combinare più foto per creare un’unica immagine perfetta, in cui ogni soggetto ha il suo aspetto ideale.

La Gomma magica per audio, supportata dall’IA, elimina rumori fastidiosi come vento o traffico, mettendo in risalto i suoni desiderati. Per gli amanti della fotografia notturna, le modalità Foto notturna e Astrografia ti consentono di catturare immagini mozzafiato di cieli stellati o città illuminate.

Google Pixel 8 viene messo in offerta con sconto attivo del 44% per un prezzo finale di 449€.

