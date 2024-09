Google Pixel 8 a soli 529€ su Amazon: è il top di gamma da comprare oggi

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone di ultima generazione, potente e ricco di funzionalità; ci riferiamo al Google Pixel 8 che su Amazon lo troverai disponibile al prezzo scontato di 529,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, grazie a un coupon di 20 € attivabile al checkout. Questa offerta lo rende uno dei device di fascia alta più convenienti sul mercato.

Google Pixel 8: acquistalo adesso

Il Google Pixel 8 è alimentato dal nuovo chip Tensor G3, progettato su misura dalla compagnia di BigG per garantire prestazioni ottimali e una perfetta integrazione con il software. Questo chip offre un’esperienza fluida in ogni situazione, dalle app quotidiane ai giochi più intensivi. La potenza del Tensor G3 consente di eseguire in modo efficiente attività come il multitasking, la gestione delle applicazioni pesanti, l'editing fotografico avanzato e la registrazione di video ad alta risoluzione. Inoltre, il chip in questione è progettato per migliorare le funzionalità di intelligenza artificiale e machine learning, rendendo le operazioni quotidiane ancora più intuitive e veloci.

Una delle caratteristiche più amate dei Pixel è la fotocamera, e il Pixel 8 non fa eccezione. Con una doppia fotocamera posteriore da 50 MP e 12 MP e un’incredibile qualità di elaborazione delle immagini, puoi aspettarti foto eccezionali in qualsiasi condizione di luce.

La tecnologia Night Sight è ancora più avanzata, permettendoti di scattare foto nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità Astrophotography ti consente persino di immortalare il cielo notturno con incredibile chiarezza. E per quanto riguarda i video, potrai effettuare riprese fino a 4K con una stabilizzazione avanzata, rendendo i tuoi video professionali e privi di tremolii. Il terminale dispone di un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120 Hz, che rende l'esperienza visiva straordinariamente fluida e reattiva.

La perfetta integrazione con i servizi Google, come Google Assistant, Foto e Google One, rende l’esperienza utente ancora più completa e intuitiva. Potrai sfruttare tutte le potenzialità dell'ecosistema Google, godendo di funzionalità esclusive che migliorano l'efficienza quotidiana, come la trascrizione automatica delle chiamate e la traduzione in tempo reale. C'è poi una batteria da 4.575 mAh, che garantisce una durata eccellente per tutta la giornata, anche con un uso intensivo.

Con un prezzo di partenza di 549,00€ su Amazon, che include IVA e spese di spedizione, il Google Pixel 8 rappresenta uno dei migliori rapporti qualità-prezzo nel mercato degli smartphone. Grazie al coupon di 20 € attivabile al checkout, il costo scende ulteriormente, rendendo questo smartphone di punta ancora più accessibile.

