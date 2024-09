Google Pixel 8 a 479€ su Amazon: compralo adesso, è in super sconto

Il Google Pixel 8 è un device che coniuga potenza, innovazione e un prezzo altamente competitivo. Disponibile su Amazon a 479,00€, IVA e spedizione inclusa, questo dispositivo vanta caratteristiche di fascia alta che lo rendono una delle scelte più vantaggiose sul mercato. Se stai cercando un nuovo smartphone, ecco alcune ragioni per cui il Pixel 8 potrebbe essere l'investimento più intelligente da fare. Tra l'altro, ricordati di spuntare il coupon da 20€ al checkout per usufruire di questo prezzo incredibile.

Google Pixel 8: ecco perché comprarlo

A soli 479,00€, il Google Pixel 8 si posiziona come un'opzione sorprendentemente accessibile, con funzionalità di solito riservate a modelli di punta. Trovare uno smartphone che possa competere a questo livello di qualità-prezzo è una sfida. Se desideri prestazioni di alto livello senza prosciugare il portafoglio, questa è un'occasione da cogliere. Sotto la scocca è equipaggiato con il nuovo chip Google Tensor G3, creato per fornire prestazioni straordinarie sotto ogni aspetto. Dall'esecuzione di app impegnative al multitasking senza intoppi, questo processore assicura velocità e reattività per ogni necessità quotidiana. Che tu stia navigando, giocando o lavorando in movimento, il Pixel 8 è sempre pronto a offrirti potenza e agilità.

Google è famosa per l'eccellenza delle sue fotocamere, e il Pixel 8 conferma questa reputazione. Dotato di una fotocamera principale da 50MP e di un sensore ultra-grandangolare da 12MP, il dispositivo cattura immagini ricche di dettagli e colori vivaci in ogni condizione di luce. La modalità Night Sight avanzata permette di ottenere scatti chiari anche con poca luce, mentre la funzione Real Tone assicura ritratti fedeli con tonalità della pelle naturali. Inoltre, la potenza del chip Tensor G3 coadiuvata dalla IA, eleva la fotografia computazionale a nuovi standard.

Il Google Pixel 8 è uno smartphone che combina un hardware all'avanguardia con il miglior software Android, il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente di 479,00€ su Amazon, con IVA inclusa e spedizione gratuita. Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile e porta a casa un dispositivo che migliorerà la tua vita digitale in ogni aspetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.