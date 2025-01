Google: multe UE puniscono la sua "attrattività e innovazione"

Google sta attualmente contestando una multa enorme imposta dalla Commissione Europea nel 2018, presso la Corte di Giustizia Europea. A riportarlo è la redazione di Reuters. La multa, che ammonta a 4,3 miliardi di euro, è stata inflitta a Big G per presunto abuso della sua posizione dominante sul mercato con il suo sistema operativo Android. Oggi, in tribunale, Google ha affermato che tali multe enormi hanno "punito Google per i suoi meriti superiori, la sua attrattiva e la sua innovazione". In primis, nel 2018, l'UE ha accusato Google di aver stipulato accordi ingiusti con gli OEM Android e di averli costretti a preinstallare app Google come Google Chrome e Search. Poiché Android è tecnicamente open source, i produttori potevano comunque vendere smartphone Android, ma senza il supporto del Google Play.

Google: multa dell’UE non equa

Secondo quanto riportato dal caso, i produttori Android dovevano includere Google Search e Chrome sui loro dispositivi per ottenere una licenza per il Google Play. Big G consentiva ai produttori di utilizzare il suo sistema operativo solo se non vendevano dispositivi che eseguivano versioni alternative di Android. L’azienda di Mountain View condivideva inoltre i ricavi pubblicitari con i produttori solo se non preinstallavano servizi di ricerca concorrenti. La Commissione ha affermato che tali pratiche limitavano la concorrenza e rendevano più difficile per gli altri sviluppatori di app avere successo e ha multato l'azienda.

L'avvocato di Big G, Alfonso Lamadrid, ha dichiarato in tribunale che la multa non è equa. Secondo Lamadrid: "Google non contesta né si sottrae alla sua responsabilità ai sensi della legge. Tuttavia, la Commissione ha anche una responsabilità quando conduce indagini, quando cerca di rimodellare i mercati e mettere in dubbio modelli aziendali pro-competitivi e quando impone multe multimiliardarie. In questo caso, la Commissione non è riuscita a liberarsi dal suo onere e dalla sua responsabilità. Inoltre, basandosi su molteplici errori di diritto, ha punito Google per i suoi meriti superiori, la sua attrattiva e la sua innovazione".

Lamadrid ha inoltre aggiunto che l'accordo di Google con i produttori non ha danneggiato la concorrenza. Questo ha invece contribuito a creare un ambiente migliore per gli sviluppatori di app sui dispositivi Android. A settembre 2022, il Tribunale dell'UE ha ampiamente confermato la decisione della Commissione. Tuttavia, la multa è stata ridotta a 4,125 miliardi di euro. Il caso è ancora in corso. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi mesi.