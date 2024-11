Google Play avviserà di non scaricare app di bassa qualità

Android offre milioni di app e giochi per smartphone, tablet e smart TV. Tuttavia, alcune di esse potrebbero avere una qualità discutibile o rappresentare un rischio per la privacy. Di base, Google include Play Protect per controllare le app dannose prima e dopo che le sono state installate. Nonostante ciò, le app che non ricevono aggiornamenti da lunga data sono considerate di bassa qualità. Ciò porta ad una conseguente riduzione degli utenti attivi o frequenti disinstallazioni a causa di errori e bug. Trovare tali app può essere un compito noioso, in quanto bisognerebbe dover passare attraverso la sezione delle recensioni per valutarne la qualità. Fortunatamente, sembra che Big G potrebbe presto aggiungere una funzionalità al Google Play che impedirà di scaricare app che sembrano di bassa qualità.

Google Play: la nuova funzionalità eviterà agli utenti di perdere tempo

La redazione di Android Authority ha analizzato l'ultima versione dell'app Google Play (versione 43.7.19-31) e ha trovato prove di alcuni avvisi per app di bassa qualità. Secondo il report, il Play Store mostrerà tali notifiche quando un utente scarica un'app che il Google Play ritiene soddisfi almeno uno di questi tre criteri: “Questa app viene disinstallata frequentemente rispetto ad app simili su Play”, “Play ha dati utente limitati su questa app” o “Questa app ha pochi utenti attivi rispetto ad altre su Play”. Questi avvisi dovrebbero apparire nella pagina dei dettagli dell'app e non nel momento in cui si sta per installare l'app. Aiuterà gli utenti a evitare di perdere tempo, scaricando e utilizzando l'app per capire se ne valga davvero la pena.

Per quanto riguarda le altre novità, recentemente è stata individuata sul Google Play una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di riprendere i download annullati. Tale funzionalità potrebbe essere chiamata "Smart Resume" e consentirà di conservare i file fino a 24 ore. Quindi, gli utenti avranno circa un giorno per riprendere i download annullati. Tale novità potrebbe tornare utile per gli utenti che utilizzano dati mobili per mettere in pausa i download e riprenderli in seguito quando sono connessi a una connessione Wi-Fi illimitata.