Google: monitoraggio del dark web sarà presto gratuito per tutti

Dallo scorso anno, Google ha iniziato a monitorare le fughe di informazioni sul dark web relative agli account degli abbonati a Google One. Queste includono ad esempio numeri di telefono e indirizzi di casa. A partire dalla fine di luglio, i report sul dark web di Google saranno disponibili a chiunque abbia un account Google. Secondo una pagina di supporto dell'azienda, il servizio gratuito farà parte della pagina “risultati su di te” di Big G. Qui è dove si può attualmente verificare le informazioni indicizzate che contengono informazioni di contatto personali come indirizzo di casa, numero di telefono o indirizzo e-mail e richiederne la rimozione in modo che non vengano visualizzate nei risultati di ricerca. Big G afferma che la mossa creerà una “soluzione combinata per aiutare gli utenti a proteggere la propria presenza online”.

Diversi servizi a pagamento o gratuiti (come Have I Been Pwned?) scansioneranno il dark web alla ricerca dei dati degli utenti e invieranno avvisi. Per gli utenti Google ha comunque senso combinare le due funzionalità di monitoraggio dell’azienda in un unico posto. Ciò permetterà di visualizzare potenziali fughe di informazioni personali.

Google: ha ancora senso utilizzare Google One?

I vantaggi aggiunti la scorsa primavera per gli oltre 100 milioni di abbonati Google One paganti sono stati rimossi. Inoltre, il mese scorso l’azienda ha annunciato che l'altra aggiunta, il servizio VPN di Big G, verrà disattivato entro la fine dell'anno. È improbabile che questi siano stati i motivi per cui qualcuno si è iscritto a Google One. Tuttavia, potrebbe essere scoraggiante vedere i vantaggi scomparire senza un corrispondente calo di prezzo.

Il motivo principale per registrarsi a Google One è ottenere più spazio di archiviazione per il proprio account, incluse foto e spazio di archiviazione Gmail. Sebbene ci siano altri vantaggi, tra cui le funzionalità premium di videochiamata di Google Meet, la possibilità di condividere il tuo spazio di archiviazione con un massimo di cinque persone e la pianificazione avanzata degli appuntamenti in Google Calendar, nessuno è così convincente. Le funzionalità AI basate su Gemini potrebbero essere qualcosa per cui prendere in considerazione la possibilità di pagare. Tuttavia, quest’ultime richiedono livelli più alti del servizio, a partire da 19,99 euro al mese.