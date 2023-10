Google migliora Ricerca e Lens per aiutare gli studenti di scienze

Materie come matematica, fisica o scienze sono tra le più odiate dagli studenti, per via degli esercizi considerati complicati. Spesso ci si affida a Google per trovare le risposte esatte ma, a volte, descrivere esattamente cosa si sta cercando può essere motivo di frustrazione. Fortunatamente, l’azienda di Moutnain View ha implementato nuove funzionalità in Ricerca e Lens, per visualizzare concetti correlati alle discipline STEM (science, technology, engineering e mathematics) e trovare le giuste risposte ai problemi, grazie ad una ricerca più naturale e intuitiva. Come riportato sul blog ufficiale dell’azienda, quando si cerca un problema utilizzando la Ricerca, Google permette di trovare migliori risultati su argomenti come la trigonometria o il calcolo infinitesimale. Basterà digitare l’equazione o l’integrale nella barra di ricerca oppure scattare una foto con Lens. In pochi secondi verrà mostrata la soluzione passo passo.

Google: risolvere i problemi matematici con l’intelligenza artificiale

Per trovare i migliori risultati, Google si affida anche all’intelligenza artificiale. Su Ricerca è anche possibile trovare la soluzione a problemi di parole, a partire da argomenti fondamentali di fisica delle scuole superiori. Gli studenti potranno quindi identificare i valori noti e quelli sconosciuti, riuscendo in questo modo a capire quali formule utilizzare e quando. Inoltre, Google può aiutare gli utenti anche con i problemi di geometria, più difficili da descrivere a parole. Ad esempio, si può utilizzare Lens per interpretare sia la componente visiva sia quella testuale e generare una risposta che spieghi come risolvere l’esercizio.

Infine, Google viene anche in aiuto degli studenti di fisica, biologia, chimica e astronomia, i quali necessitano spesso di una comprensione visiva degli argomenti. L’azienda di Mountain View ha infatti implementato dei modelli 3D su Ricerca, che permettono agli utenti di esplorare diagrammi interattivi contenenti definizioni e panoramiche per quasi 1000 argomenti inerenti a queste materie. Secondo Google, ciò potrebbe spingere gli studenti volerne a saperne di più sugli argomenti ricercati ed effettuare ricerche approfondite.