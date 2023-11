Google Meet introduce il rilevamento dell’alzata di mano

Google Meet è una delle piattaforme più utilizzare per effettuare videochiamate, ed è divenuta ormai essenziale per organizzare riunioni di lavoro a distanza. L’azienda di Mountain View ha ora ha aggiunto una nuova funzionalità, già in roll out a livello globale, che rileva quando gli utenti alzano la mano. Si tratta di un nuovo modo per richiedere la parola, che sia aggiunge alla possibilità, già presente, di fare clic sull'icona dedicata. Come ricorda Google sul proprio blog ufficiale, per garantire che il gesto venga rilevato, la mano dell’utente deve essere visibile alla fotocamera, lontana dal viso e dal corpo. Il rilevamento dei gesti non verrà attivato quando l’utente sta parlando, ma riprenderà soltanto quando questo smetterà di parlare e prenderà la parola un altro partecipante.

Google Meet: come funziona l’opzione "Alza mano"

“Alza la mano” è una funzione molto utile di Google Meet. Si utilizzata come segnale non verbale per avvisare l’organizzatore della riunione e gli altri partecipanti che l’utente desidera prendere la parola o porre una domanda. Quando qualcuno clicca sull’icona dedicata, il moderatore della riunione (se presente) riceve una notifica. Quest’ultimo può accettare o rifiutare la richiesta del partecipante. Con il nuovo gesto di Google Meet, basterà mostrare la mano davanti alla fotocamera con il palmo rivolto verso di essa. Per impostazione predefinita, la funzionalità è disattivata, ma può essere attivata cliccando su Altre opzioni, poi Reazioni e, infine, Gesto Alza la mano.

La nuova funzione di Google Meet è dedicata ai clienti Google Workspace Business Plus, Business Standard, Enterprise Essentials, Enterprise Plus, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade e per gli abbonati a Google Workspace Individual. Come già accennato in precedenza, Il roll out della funzione a livello globale è già attivo. Tuttavia, il rilascio sarà graduale e sarà finalizzato a partire dai prossimi giorni o prossime settimane.