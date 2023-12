Gemini arriva su Bard e migliora le capacità del modello Google

Google Bard, il chatbot AI generativo dell'azienda e rivale di ChatGPT, ha ottenuto un nuovo aggiornamento. Secondo la società di Mountain View, questo migliorerà significativamente le sue capacità. Google afferma infatti che Bard sarà ora basato su Gemini, il modello di intelligenza artificiale più recente e avanzato di Google, che offre al chatbot capacità di ragionamento, pianificazione, comprensione e altre funzionalità più avanzate. Gemini è disponibile in tre varianti, Ultra, Pro e Nano, che gli consentono di funzionare su qualsiasi dispositivo, da smartphone e tablet fino ai data center. Il lancio del nuovo LLM di Google su Bard avverrà in due fasi. Inizialmente, Bard verrà aggiornato con una versione appositamente ottimizzata di Gemini Pro. L'anno prossimo, Google introdurrà Bard Advanced, che consentirà agli utenti di accedere al miglior modello di intelligenza artificiale, a partire da Gemini Ultra.

Gemini: il modello Pro superiore su in diversi aspetti a GPT-3.5 di ChatGPT

Prima del rilascio pubblico, Gemini Pro è stato sottoposto a una serie di benchmark standard del settore. Secondo Google, in ben sei benchmark su otto, Gemini ha superato GPT-3.5. Ciò include prestazioni migliori su MMLU, o le massicce attività di comprensione del linguaggio multitasking, che è uno degli standard chiave per misurare gli LLM. Oltre a essere in grado di comprendere meglio testo, immagini, fonti audio e video, Google afferma che il suo LLM è migliore anche nella creazione e la comprensione del codice. Come riportato sul blog dell’azienda: “La nostra prima versione di Gemini è in grado di comprendere, spiegare e generare codice di alta qualità nei linguaggi di programmazione più diffusi al mondo, come Python, Java, C++ e Go. La sua capacità di lavorare attraverso linguaggi e di ragionare su informazioni complesse lo rende uno dei principali modelli di base per la codifica nel mondo”.

Bard con Gemini Pro è disponibile in lingua inglese in più di 170 paesi nel mondo, e presto sarà disponibili altre lingue, tra cui l'italiano. Nel 2024 debutterà invece Bard Advanced, che sarà una nuova esperienza basata su Gemini Ultra, il suo modello più capace. L'azienda afferma che lancerà un programma di tester di fiducia per Bard Advanced prima di renderlo disponibile agli utenti all'inizio del prossimo anno. Inoltre, Google sottoporrà Bard Advanced a ulteriori controlli di sicurezza prima del suo lancio.