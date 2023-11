Google lancia tool AI per generare le immagini negli annunci

Google ha deciso di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa per lanciare degli strumenti dedicati agli inserzionisti. Grazie al nuovo Product Studio, quest’ultimi possono sfruttare la funzionalità di text-to-image per generare gratuitamente delle immagini di prodotto. Basterà infatti digitare semplicemente il prompt dell’immagine che si desidera utilizzare e l’AI farà il resto. Questa funzionalità può essere utilizzata per attività semplici, come ad esempio modificare il colore dello sfondo dietro i prodotti, oppure far apparire il prodotto in una particolare scena (come ad esempio a tema natalizio, estivo o autunnale). Questi strumenti sono molto simili a quelli lanciati da Amazon solo pochi giorni fa. Anche l’azienda di Jeff Bezos, infatti, consente agli inserzionisti di modificare le immagini degli annunci grazie all’intelligenza artificiale.

Google: attributo “Small Business” e più informazioni sulle aziende in Ricerca

I nuovi strumenti lanciati da Google non servono soltanto a generare immagini. L’intelligenza artificiale è infatti capace di migliorare le foto in bassa qualità o rimuovere lo sfondo considerato inutile. Le aziende potranno così creare immagini professionali da inserire nei propri annunci e sfruttare in diverse campagne. Ciò influisce anche sui costi, poiché non sarà più necessario effettuare altri scatti soltanto per inserire un nuovo sfondo all’immagine del prodotto. Google ha dichiarato che questa funzione è già disponibile per gli utenti statunitensi di Merchant Center Next, ma anche nelle app Google e YouTube di Shopify.

Non si tratta comunque dell’unica novità di Google dedicata al mondo dell’impresa. Adesso su Google Ricerca e Maps verranno inoltre evidenziate le piccole imprese. Quando un utente cerca un prodotto, se questo è offerto da una piccola impresa, questa verrà segnalata con l’attributo “Small Business”. Si tratterà comunque di un’opzione facoltativa e le imprese potranno rimuovere l’attributo dal Merchant Center in qualsiasi momento. Infine, l’azienda di Mountain View inizierà a mostrare in Ricerca più informazioni agli acquirenti. Oltre alle informazioni base, come ubicazione o numero di dipendenti, gli utenti potranno visualizzare le offerte attive, le politiche sulla spedizione, le informazioni sul servizio clienti o le recensioni. Come riportato da Google, questa novità dovrebbe essere implementata entro la fine di novembre.