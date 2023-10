Amazon: nuovo tool AI per migliorare le immagini negli annunci

Buone notizie per tutti gli inserzionisti che utilizzano Amazon. L’azienda di Jeff Bezos ha annunciato l’arrivo di un nuovo strumento che sfrutterà l’intelligenza artificiale generativa per migliorare gli sfondi basati su descrizioni e temi dei prodotti. Ciò dovrebbe portare un beneficio sia a livello economico, sia a livello di carico di lavoro. Come affermato da Colleen Aubrey, vicepresidente senior di Amazon Ads Porducts and Technology in un post sul blog ufficiale dell’azienda: “Produrre annunci accattivanti e differenziati può aumentare i costi e spesso richiede l'introduzione di competenze aggiuntive nel processo pubblicitario. Noi di Amazon Ads, pensiamo sempre a come ridurre gli attriti per i nostri inserzionisti, fornire loro strumenti che abbiano un maggiore impatto riducendo al minimo gli sforzi e, in definitiva, offrire una migliore esperienza pubblicitaria ai nostri clienti”.

Amazon: come funziona lo strumento per ottimizzare le immagini

Per utilizzare il nuovo strumento AI Amazon, gli inserzionisti devono caricare la foto del prodotto che intendono pubblicizzare. In seguito, sarà necessario descrivere l’immagine con lo sfondo desiderato, selezionare un tema e cliccare su “Genera”. L’immagine può essere perfezionata inserendo un ulteriore messaggio di testo, in modo da poter visualizzare diverse versioni dell’annuncio e ottimizzarne le prestazioni. Amazon intende aiutare i brand che utilizzano la piattaforma a migliorare i propri annunci, rendendoli meno noiosi e più accattivanti. Secondo il colosso statunitense, questo tool potrebbe far aumentare la percentuale di clic sugli annunci anche del 40%.

Amazon non è l’unica azienda a voler utilizzare l’intelligenza artificiale per semplificare la creazione di annunci e ridurre i costi. Anche eBay ha lanciato uno strumento simile qualche settimana fa. Inoltre, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, anche aziende come Nestlé e Unilever hanno ammesso di usare ChatGPT o DALL-E per i loro annunci. Questo nuovo tool di Amazon è attualmente in fase di test e disponibile ad un numero ridotto di inserzionisti, ma nei prossimi mesi dovrebbe essere rilasciato a livello globale.