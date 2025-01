Google lancia Meridian, modello di marketing mix open source

Google ha lanciato un nuovo modello di marketing mix (MMM) open source per data scientist e addetti al marketing chiamato Meridian. È pensato per aiutare gli utenti a comprendere meglio come le loro campagne di marketing influenzano le vendite e altri obiettivi aziendali chiave. Come ricorda Google in un post sul blog, Meridian è stato annunciato quasi un anno fa ed è stato testato con centinaia di marchi in tutto il mondo per ottenere feedback. È una versione aggiornata della precedente offerta di Google chiamata LightwieightMMM. L'azienda ha precedentemente osservato che circa il 60% degli inserzionisti statunitensi utilizza MMM e il 58% di coloro che non lo utilizza lo sta prendendo in considerazione in futuro.

Tradizionalmente, il marketing mix modeling è una tecnica di analisi statistica per misurare l'impatto delle campagne e delle attività di marketing su vari canali. Utilizza una combinazione di dati aggregati e tiene conto di fattori non di marketing che possono avere un impatto sui ricavi e su altri indicatori chiave di prestazione (KPI). Gli utenti possono usare il framework Meridian per impostare ed eseguire i propri modelli interni. Può aiutare con l'allocazione del budget e considerare fattori esterni come stagionalità, prezzi ed economia. Il framework può reperire dati da luoghi diversi, tra cui Google Ads e DV360 e fornire approfondimenti granulari. Secondo Google: "Gli MMM vanno oltre l'impatto immediato, catturando il modo in cui le attività di brand building come spot televisivi, annunci su YouTube e Google o campagne sui social media influenzano gli acquisti futuri e l'acquisizione di nuovi clienti".

Google: Meridian può estrarre dati da YouTube e Ricerca

Meridian può aiutare gli utenti a capire quali annunci funzionano e ad attrarre clienti. Ciò per dare un quadro più realistico di come "la ricerca a pagamento sta effettivamente generando risultati". Può anche estrarre dati da piattaforme come YouTube e Google Search, come portata, frequenza e volume di query di Google. Lo strumento può integrarsi con Google MMM Data Platform e utilizzare tecniche sofisticate come l'inferenza causale bayesiana per associare dati storici a risultati del mondo reale. Big G afferma che gli MMM tradizionali si sono concentrati sui media offline e sul branding. Tuttavia, non sono riusciti a misurare completamente le campagne digitali e basate sull'intelligenza artificiale.

Meridian consente agli utenti di comprendere le prestazioni storiche ed eseguire più scenari di ottimizzazione per massimizzare il budget. La natura open source di Meridian consente di personalizzarlo in base alle esigenze dell'utente. Il suo codice sorgente è disponibile su GitHub. Infine, Big G ha avviato un programma Meridian Certified Partner con oltre 20 partner di misurazione formati su Meridian per aiutare i nuovi utenti.