Google intensifica la sua battaglia contro gli adblocker su YouTube

Google sta intensificando la sua battaglia contro gli adblocker su YouTube, creando non pochi disagi agli utenti di diversi browser. Recentemente, infatti, numerosi utilizzatori di Opera e Firefox hanno riportato la comparsa di un banner che interrompe la visione dei video, con un messaggio che avverte che "gli adblocker violano i Termini di servizio di YouTube". Questo accade mentre Google continua a spingere per un'esperienza senza pubblicità, sia con soluzioni gratuite che a pagamento.

Google sta cercando di limitare l'uso degli adblocker in vari modi, tra cui incoraggiare gli utenti a disabilitare i loro strumenti di blocco degli annunci o a passare alla versione a pagamento di YouTube, YouTube Premium, che rimuove automaticamente tutte le pubblicità. Inoltre, l'azienda sta lavorando su nuove tecnologie di pubblicità lato server, una mossa che rende più difficile il blocco delle inserzioni pubblicitarie da parte degli utenti.

I problemi legati agli adblocker non si limitano solo a YouTube, ma riguardano anche diversi browser. Gli utenti di Opera hanno segnalato che il banner che avvisa della presenza dell'adblocker appare frequentemente quando usano il blocco integrato di Opera. La soluzione per questo inconveniente consiste nel disabilitare l'opzione "Protezione della privacy" nelle impostazioni del browser.

Riscontrati problemi su Firefox e Chrome

Alcuni utenti di Firefox, invece, hanno riscontrato un problema simile, anche se non è stato confermato universalmente. In particolare, l'autore dell'articolo non ha avuto alcun problema con Firefox, suggerendo che la questione potrebbe dipendere dalle singole configurazioni del browser. Interessante è il caso di Brave, che utilizza un sistema di protezione chiamato "Brave Shields". Questo browser sembra non essere influenzato dalle modifiche di Google, ma è necessario disabilitare l'opzione "Blocca script" per evitare conflitti.

Anche Chrome, il browser di Google, ha mostrato segni di problematiche recenti, con molti utenti che lamentano una riduzione delle prestazioni quando utilizzano uBlock Origin, uno dei più popolari adblocker. La lentezza di Chrome sembra essere un altro tentativo di Google di rendere più difficile l'uso degli adblocker, a testimonianza della sua continua lotta contro la rimozione degli annunci pubblicitari.

Questa non è la prima volta che Google viene accusata di ostacolare gli adblocker. Nel 2023, alcuni utenti di Firefox avevano notato un rallentamento di YouTube, che molti sospettavano fosse intenzionale. Nonostante le accuse, Google ha sempre negato qualsiasi tentativo di rallentare appositamente YouTube. Anche Adblock ha ammesso in passato che alcune versioni del suo software causavano problemi. In ogni caso, la lotta tra Google e gli adblocker sembra essere tutt'altro che finita.