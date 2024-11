Google includerà link di ricerca nelle pagine web nella sua app

L'app Google per iOS può convertire automaticamente il testo di alcuni siti web in link ai risultati della Ricerca Google. Ciò è quanto annunciato in un post della community individuato dalla redazione di SERoundtable. Big G chiama la funzionalità "Annotazioni di pagina" e afferma che "estrae entità interessanti dalla pagina web e le evidenzia in linea". Ciò può quindi portare gli utenti ai risultati di ricerca quando li toccano, inserendo link senza prima chiedere esplicitamente all'utente o al proprietario del sito. Questa sembra una mossa curiosa per un'azienda coinvolta in battaglie antitrust sia per le sue attività di ricerca che per quelle pubblicitarie.

Google offre anche un modulo per gli editor web per rinunciare a tali link. Secondo il modulo, "la funzionalità di annotazione della pagina attivata sul tuo sito verrà disattivata entro 30 giorni" dalla compilazione. Coloro che lo fanno devono inserire tutte le varianti del loro sito, inclusi "www e non-www, http e https e sottodomini".

Google: funzione di annotazione simile agli “ad intent” di AdSense

Google ha anche aggiunto questa sezione ai documenti sul controllo del crawling. Alla sezione “Disattivare la visualizzazione nella funzionalità per le entità di luoghi in Statistiche pagine” Big G ha ricordato che: “per le pagine il cui argomento principale è una o più entità di luoghi (ad esempio hotel, ristoranti, bar), queste entità potrebbero comparire all'interno di Statistiche pagine. nel browser dell'app Google per iOS e Android. I proprietari dei siti possono scegliere di disattivare la visualizzazione della funzionalità per le entità di luoghi in Statistiche pagine per gli utenti dello Spazio economico europeo (SEE). I risultati delle entità Luogo per il tuo sito attualmente visualizzati in Statistiche pagine verranno rimossi entro 30 giorni dalla disattivazione”. Come sottolinea 9to5Google, questa funzionalità è simile agli "ad intent" che Google ha introdotto sulla sua piattaforma AdSense all'inizio di quest'anno. La differenza, però, è che i proprietari del sito devono accettare gli intenti pubblicitari, invece di rinunciare.