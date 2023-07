Google prepara Genesis: IA pronta a sostituire giornalisti?

Dopo la presentazione dell'IA NotebookLM, ovvero del modello di linguaggio analizza documenti e si occupa della gestione ottimizzata di appunti e paper, Google sembra essere all’opera su un’altra intelligenza artificiale generativa molto particolare, focalizzata sull’assistenza ai giornalisti – se non addirittura alla loro sostituzione. Come riportato dal New York Times, la società statunitense avrebbe iniziato a proporre alla stampa nazionale Genesis, IA che “ingerisce notizie e crea copie” da pubblicare online.

Google pensa all’IA per giornalisti

I giornalisti sono in pericolo? La Grande G ha recentemente mostrato questo strumento – o almeno un suo presunto prototipo – al New York Times, al Wall Street Journal e al Washington Post proponendolo come “assistente personale per i giornalisti”. Il suo lavoro, nello specifico, sarebbe quello di analisi di database di notizie al fine di preparare in futuro contenuti editoriali in autonomia, permettendo ai giornalisti di concentrarsi su indagini, recensioni e produzioni più complesse, dando anche sfogo alla loro creatività.

A contribuire allo sviluppo di Genesis sembrerebbe esserci anche un’altra società non specificata, la quale starebbe collaborando con Google dietro le quinte. Si tratterebbe di una scelta logica, dato che l’azienda di Mountain View già propone strumenti come “Aiutami a scrivere” in Gmail e Google Documenti.

Insomma, Genesis potrebbe essere un nuovo modello di linguaggio di grandi dimensioni targato Google che supporterebbe i giornalisti nel loro lavoro. Ciononostante, alcuni dirigenti dei succitati outlet avrebbero giudicato Genesis come uno strumento “inquietante”, e anche il tono usato da Google durante la presentazione non sarebbe apparso particolarmente positivo ai gestori.

Per parlare di pericolo per i giornalisti è ancora troppo presto: in futuro scopriremo se Genesis diventerà realtà e che impatto avrà, eventualmente, sulla stampa internazionale.