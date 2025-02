Google Family Link: funzioni per la sicurezza dei minori online

Google ha presentato importanti aggiornamenti per Family Link, il suo software di controllo parentale, introducendo nuove funzionalità per garantire una maggiore sicurezza e un utilizzo più responsabile dei dispositivi da parte dei minori. Tra le novità più significative ci sono strumenti avanzati per gestire il tempo trascorso sui dispositivi, limitare le interazioni sociali e implementare soluzioni educative sfruttando l'intelligenza artificiale.

Una delle innovazioni principali è la funzione School Time, che sarà disponibile a partire da marzo. Questa opzione consente ai genitori di regolare o limitare automaticamente l’utilizzo del dispositivo durante le ore scolastiche, evitando distrazioni e garantendo una migliore concentrazione. I genitori, inoltre, potranno gestire i contatti dei loro figli, creando una lista di numeri o indirizzi approvati. In questo modo, i minori potranno comunicare solo con le persone che sono state autorizzate dai genitori, aumentando così la sicurezza nelle interazioni online.

Inoltre, Family Link introduce anche Google Wallet per i minori. I ragazzi, previa approvazione da parte dei genitori, potranno utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti in-store, dando loro una maggiore indipendenza, ma sempre sotto il controllo dei genitori.

Un impegno maggiore per la sicurezza

Un’altra novità riguarda la tecnologia di stima dell’età degli utenti, che Google inizierà a testare attraverso il machine learning. Questa tecnologia analizzerà le informazioni degli account Google e fornirà esperienze personalizzate in base all’età dell’utente, simile a quanto già avviene su YouTube, dove i contenuti vengono adattati per essere appropriati all’età dell’utente.

Questi aggiornamenti rientrano in un impegno più ampio da parte di Google per migliorare la sicurezza e la privacy dei minori online. L’azienda ha introdotto diverse misure per tutelare i giovani utenti, come il filtro SafeSearch, che è predefinito su tutti i dispositivi, limitando l'accesso a contenuti inappropriati. Inoltre, sono stati presi provvedimenti per ridurre la quantità di annunci pubblicitari a cui i minori sono esposti, proteggendo così i bambini e i ragazzi da esperienze potenzialmente dannose.

Questi aggiornamenti a Family Link rafforzano l’impegno di Google nel fornire ai genitori gli strumenti necessari per garantire un uso sicuro e consapevole delle tecnologie da parte dei loro figli. Grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale, Family Link diventa uno strumento ancora più potente per proteggere i minori nel mondo digitale.