Google Family Link: ecco la nuova interfaccia grafica su Android

Google ha avviato il rilascio di una nuova versione dell’app Family Link per dispositivi Android, rinnovando l’interfaccia e introducendo modifiche pensate per semplificare la gestione del tempo di utilizzo dei dispositivi da parte dei genitori. Con questa versione ridisegnata, l’obiettivo è rendere le funzionalità principali più accessibili, così da offrire un’esperienza di supervisione più intuitiva e immediata.

Una delle principali novità è la nuova scheda "Tempo di utilizzo", che ora occupa il posto centrale nell'app. Questa sezione fornisce una visualizzazione chiara e immediata delle informazioni più importanti, come il tempo trascorso sui dispositivi e le applicazioni più utilizzate. In questo modo, i genitori possono avere sotto controllo in tempo reale l'attività dei propri figli.

Un’altra modifica significativa riguarda la gestione dei limiti di tempo per le app e per l'uso giornaliero. In precedenza, questi limiti erano gestiti separatamente, ma ora sono stati unificati in un unico pulsante, semplificando notevolmente le operazioni di configurazione. Questo rende la gestione del tempo dedicato ai dispositivi più facile ed efficiente.

Ulteriori aggiornamenti di Google Family Link

La scheda "Controlli", che funge da punto di accesso alle impostazioni principali, è stata completamente rinnovata con il design Material You, uno stile grafico più moderno e personalizzabile. Da questa sezione, i genitori possono accedere rapidamente alle impostazioni di Google Account, Google Play, YouTube, Chrome, Ricerca Google, Foto e anche alla localizzazione, migliorando ulteriormente l’esperienza di gestione.

Un altro importante aggiornamento riguarda la localizzazione. La sezione dedicata è stata aggiornata con una nuova mappa più moderna, che facilita la visualizzazione e il monitoraggio della posizione dei dispositivi. Per quanto riguarda la gestione multi-dispositivo, è stato introdotto un nuovo design a pillola nell'angolo in alto a sinistra dell’app, che rende più semplice la supervisione di più dispositivi e bambini contemporaneamente.

Questa nuova versione, 2.47 di Family Link, è attualmente in fase di distribuzione per Android, ma al momento non è ancora disponibile su iOS. Inoltre, questo aggiornamento si inserisce nel contesto più ampio delle innovazioni di Google, che include anche il lancio del nuovo servizio Google Wallet per bambini, recentemente introdotto in alcuni paesi, disponibile sia per smartphone che per smartwatch Wear OS.