Google Essentials: arriva suite per app e servizi di Big G su PC

Google ha recentemente annunciato una nuova applicazione chiamata Google Essentials, destinata a device Windows. Tale app ha lo scopo di raggruppare la suite di app e servizi del gruppo di Mountain View su PC. Il software fornisce agli utenti un unico posto per scoprire e installare i principali servizi Google direttamente dal menu Start di Windows. Google Essentials consente agli utenti di installare facilmente alcune delle app più popolari, tra cui Google Play Games, Google Foto e Messaggi. La prima può effettivamente consentire agli utenti di giocare a migliaia di titoli per dispositivi mobili e PC nel Google Play Store. Tale applicazione permette di salvare i progressi dei giochi su tutti i dispositivi. Foto permette di visualizzare in modo più semplice le foto e gli album sul proprio PC. Infine, Messaggi consente di rispondere ai messaggi dal cellulare utilizzando qualsiasi computer.

Google Essentials: prova gratuita di 100 GB in cloud per utenti Google One

Naturalmente, Google Essential non si ferma soltanto alle app già citate. Questa suite offre anche strumenti di produttività come Google Drive, Docs e Calendar con scorciatoie per un rapido accesso ai file, modifica e condivisione, o coordinamento di programmi senza spostarsi tra i browser. Altri vantaggi di questa nuovo strumento includono la possibilità per gli abbonati di Google One di usufruire di una prova di due mesi di 100 GB di spazio di archiviazione cloud. Google Essentials sarà preinstallato su ogni nuova gamma di laptop consumer e da gaming, come ad esempio HP (inclusi Spectre), Envy, Pavilion, OMEN e Victus.

L'azienda di Mountain View ha anche affermato che prevede di espandere l'app a più dispositivi di altri OEM nei prossimi mesi. Infine, Google ha osservato che gli utenti potranno avere il pieno controllo sulla propria esperienza. Ciò significa che sarà possibile disinstallare qualsiasi servizio Google o l’intero Google Essentials in qualsiasi momento.