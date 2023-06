Google Drive: fine della compatibilità con Windows 8

Google Drive si appresta a dire addio a Windows 8 e Windows 8.1. A partire dalla fine di agosto 2023, infatti, per i due sistemi operativi di casa Redmond in questione verrà interrotto il supporto per l'applicazione desktop del celeberrimo servizio di cloud storage di Google.

Google Drive: fine supporto per Windows 8 e 8.1 da agosto 2023

A informare della cosa è stata Google stessa mediante la pubblicazione di un'apposita nota informativa sul sito del supporto ufficiale.

Tutto ciò, però non sta a significare che il software di Google Drive per Windows 8 e Windows 8.1 non otterrà più aggiornamenti, saranno comunque rilasciati in caso di bug e nuove funzionalità, ma gli utenti non potranno più usare l’app per sincronizzare ed effettuare il backup dei file tra PC e cloud. Resta invece invariata la possibilità di utilizzare la versione Web tramite browser pure degli OS in questione.

Alla luce di tutto ciò, la necessitò di aggiornare i computer alle versioni più recenti di Windows, in special modo a Windows 11, diviene sempre più marcata, al fine di poter essere in grado di sfruttare tutte le varie funzionalità che le software house mettono a disposizione degli utenti e per assicurarsi tutti gli ultimi aggiornamenti di sicurezza, indispensabili in caso di bug, sebbene questo non sia il caso specifico dell'applicazione di Google Drive.

A tal riguardo, è d'obbligo sottolineare che anche i browser su Windows 8 potrebbero cessare di operare a breve a seconda delle decisioni prese dai loro sviluppatori, motivo per cui potrebbe diventare difficile sfruttare pure la versione Web di Google Drive.

