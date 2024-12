Google critica Microsoft perché utilizza modelli di OpenAI

Dopo il lancio dirompente di ChatGPT nel 2022, Microsoft ha colto l'occasione e ha investito miliardi di dollari nella società madre del chatbot, ovvero OpenAI. Questa mossa audace ha permesso all'azienda di Redmond di accedere rapidamente a modelli AI pre-sviluppati, dando loro un notevole vantaggio sui loro concorrenti, che hanno dovuto cominciare da zero. Tuttavia, il CEO di Google sta ora usando ciò per criticare Microsoft. Parlando al summit Dealbook del New York Times, Sundar Pichai ha affermato che Microsoft utilizza modelli AI sviluppati da qualcun altro. Come affermato dallo stesso Pichai "Mi piacerebbe fare un confronto fianco a fianco tra i modelli di Microsoft e i nostri modelli in qualsiasi momento, in qualsiasi momento. Stanno usando i modelli di qualcun altro".

Google: accordo tra Microsoft e OpenAI reciprocamente vantaggioso

Gli sforzi provocatori di Sundar Pichai per l'intelligenza artificiale di Microsoft potrebbero essere una risposta al CEO di Microsoft Satya Nadella. Come riportato da Business Insider a marzo, Nadella ha affermato che Google avrebbe dovuto essere il "vincitore di default" della gara dell'intelligenza artificiale grazie alle sue risorse, al suo talento e computing. L'investimento di Microsoft in OpenAI è stato un accordo reciprocamente vantaggioso. L'azienda di Redmond ha prontamente integrato ChatGPT nei suoi prodotti, ottenendo un vantaggio competitivo nella gara dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, OpenAI ha ricevuto il sostegno finanziario necessario per continuare il suo lavoro su LLM più avanzati.

D'altro canto, Google ha avuto un inizio piuttosto difficile nella corsa all'intelligenza artificiale. I primi modelli di intelligenza artificiale rilasciati dall'azienda non generavano risposte accurate. Inoltre, secondo un report interno trapelato un ingegnere senior dell’azienda affermava che i prodotti di Big G non erano in grado di superare i competitor. Nell'ultimo decennio, la rivalità tra Google e Microsoft ha ruotato principalmente attorno ai browser Internet, con Google che ha conquistato il mercato con Chrome e Microsoft che ha dato molto peso a Edge, sperando tenere il passo. Nel frattempo, l'intelligenza artificiale ha preso d'assalto il mondo negli ultimi due anni e ha marginalizzato qualsiasi altra concorrenza. Google e Microsoft hanno entrambi investito decine di miliardi di dollari nello sviluppo di LLM avanzati. L’azienda di Redmond risponderà alle critiche di Google? La sfida è ancora aperta.