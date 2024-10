ChatGPT: arriva interfaccia "Canvas" per scrittura e codifica

Ieri OpenAI ha introdotto un nuovo modo di interagire con ChatGPT, ovvero un'interfaccia che chiama "Canvas". Questa interfaccia apre una finestra separata, accanto alla normale finestra di chat, con uno spazio di lavoro per progetti di scrittura e codifica. Gli utenti possono generare scrittura o codice direttamente nel canvas, quindi evidenziare sezioni del lavoro per far modificare il modello. Canvas è già disponibile in versione beta a ChatGPT Plus e Teams. Gli utenti Enterprise ed Edu tier dovranno attendere la prossima settimana. La nuova interfaccia di ChatGPT offre funzionalità simili ad Artifacts di Anthropic, lanciato a giugno, e al compagno di codifica virale, Cursor. OpenAI sta correndo per offrire offerte alla pari con la concorrenza e lanciare nuove funzionalità proprie in ChatGPT, come mezzo per aumentare la sua base di utenti paganti.

Attualmente, i chatbot AI non riescono a completare grandi progetti da un singolo prompt. Tuttavia, spesso possono creare un buon punto di partenza. Gli spazi di lavoro modificabili, come canvas, consentono agli utenti di correggere parti dell'output di un chatbot AI che sono errate, senza dover esaminare il prompt e generare un intero nuovo tratto di codice. Come rivelato dal product manager di OpenAI, Daniel Levine, alla redazione di TechCrunch: “Questa è solo un'interfaccia più naturale per collaborare con ChatGPT”. OpenAI afferma che le finestre canvas appariranno solo quando ChatGPT il bot rileva che un'area di lavoro separata potrebbe essere utile. Ciò può avvenire ad esempio per output più lunghi o attività di codifica complesse. Gli utenti possono inoltre semplicemente scrivere "usa canvas" per aprire automaticamente una finestra di progetto.

ChatGPT: nuova interfaccia utile anche per scrivere e-mail

Levine ha mostrato come le nuove funzionalità di ChatGPT potrebbero aiutare a scrivere un'e-mail. Gli utenti possono chiedere di generare un'e-mail, che verrà poi visualizzata nella finestra canvas. Gli utenti possono usare un cursore per regolare la lunghezza della scrittura. È anche possibile evidenziare frasi specifiche e domandare all’AI di apportare modifiche o aggiungere emoji. Gli utenti possono infine chiedere di riscrivere l'intera e-mail così com'è in un'altra lingua.

Le funzionalità di codifica sono leggermente diverse. Nella sua demo, Levine ha chiesto a ChatGPT di creare un server web API in Python, che è stato generato nella finestra. Premendo il pulsante "aggiungi commenti", il chatbot aggiungerà documentazione in linea per spiegare il codice in inglese semplice. Inoltre, se si evidenzia una sezione di codice creata dall’AI, è possibile chiedere al chatbot di spiegarla o porre domande al riguardo. ChatGPT sta anche ottenendo un nuovo pulsante "revisiona codice", che suggerirà modifiche specifiche per il codice nella finestra, sia generate che scritte dall'utente, affinché possano approvarle, modificarle autonomamente o rifiutarle. Premendo approva, ChatGPT tenterà di correggere i bug da solo. Una volta terminata la fase beta di Canvas, OpenAI afferma che intende offrire la funzionalità anche agli utenti della versione gratuita.