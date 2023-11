Google consentirà ora agli adolescenti di accedere all’AI di Bard

Da oggi Google permetterà agli adolescenti di utilizzare il suo assistente AI Bard, anche se sono previste alcune limitazioni. Ciò è quanto riportato sul blog dell’azienda, con un post a firma di Tulsee Doshi, Head of Product e Responsible AI di Google. Secondo Big G gli adolescenti possono usare Bard per trovare ispirazione, scoprire nuovi hobby e risolvere i problemi quotidiani. Ad esempio, questi potrebbero chiedere all’AI aiuto per scrivere un discorso da pronunciare in classe, consigli inerenti a quale università iscriversi o modi per imparare un nuovo sport. L’accesso a Bard per gli adolescenti sarà presto disponibile in molti paesi del mondo. I ragazzi dei paesi che soddisfano i requisiti di età minima per gestire il proprio account Google (in molti casi 13 anni) potranno utilizzare l’assistente AI, ma solo in lingua inglese. Tuttavia, nei prossimi mesi, Google dovrebbe aggiungere anche altre lingue.

Google Bard: informare gli adolescenti sui rischi dell’AI

L’intelligenza artificiale è uno strumento dalle potenzialità infinite ma, dall’altro lato può anche essere “pericoloso”. Per questo motivo Google ha adottato alcune misure di sicurezza per aiutare gli adolescenti a comprendere il funzionamento dell’AI e impedire loro di accedere a contenuti non sicuri. Google condividerà risorse utili, come video che offrono una breve panoramica di cosa sia l’intelligenza artificiale generativa e quali possono essere i suoi rischi. Come ricorda ancora Doshi nel suo post, Google ha anche addestrato Bard a “riconoscere le aree inappropriate per gli utenti più giovani e ha implementato funzionalità di sicurezza e barriere per aiutare a prevenire che contenuti non sicuri, come sostanze illegali o soggette a limiti di età, appaiano nelle sue risposte agli adolescenti”. Inoltre, la prima volta che un adolescente porrà una domanda basata sui fatti, Google eseguirà il ricontrollo della risposta sul web, per assicurarsi che questa sia valida.

Anche se le nuove funzionalità di Bard sono state implementate per essere utili per gli adolescenti, possono essere sfruttate da tutti. Ad esempio, digitando un’equazione matematica o caricando un’immagine con l’equazione, Bard spiegherà il mondo per risolverla. Infine, l’assistente AI potrà creare grafici da tabelle o dati in un prompt.