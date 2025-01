Google Classroom introduce la nuova funzionalità "Valuta tutto"

Com’è ormai noto, il lavoro dell’insegnante è spesso pensante e stressante. Proprio per questo Big G ha deciso di alleggerire questo carico di lavoro, introducendo una novità interessante su Google Classroom. La nuova funzionalità si chiama “Valuta tutto” e mira ad accelerare la correzione del lavoro degli studenti. Per fornire un po' di contesto, Google ha introdotto diverse opzioni di valutazione per gli insegnanti già nel 2023. L’anno successivo ha dato agli insegnanti la possibilità di assegnare un voto "mancante". La nuova funzionalità "Valuta tutto" appena lanciata consente invece ai docenti di andare alla pagina del registro e di compilare i voti di più studenti contemporaneamente, sovrascrivendo i voti precedenti o mancanti. Dopo la valutazione, la funzionalità consente di restituire automaticamente il voto agli studenti.

Tale funzionalità velocizza il lavoro degli insegnanti in diversi modi. Google ricorda infatti che: "Questo aggiornamento fa risparmiare tempo eliminando la necessità di inserire il voto di ogni studente uno alla volta. Inoltre, fornisce anche una soluzione per valutare i compiti in base al completamento anziché all'accuratezza (come biglietti di uscita, scadenze, compiti in classe, ecc.) in cui il voto è binario ("0" o "100")."

Google Classroom: come configurare “Valuta tutto”

La nuova funzionalità avrà effetto sugli utenti finali e gli amministratori non avranno alcun controllo sulla sua abilitazione o disabilitazione. Una volta configurata la valutazione, è possibile accedere a Google Classroom, aprire il Registro voti, selezionare l’opzione "Valuta tutto" dal menu a tre punti per un compito, e inserire il voto collettivo nella finestra di dialogo che si apre. È possibile, inoltre, selezionare l'opzione "Sostituisci i voti esistenti" per sovrascrivere i voti attuali con il nuovo voto collettivo e scegliere "Restituisci automaticamente dopo la valutazione". Ciò servirà a restituire tutti i voti quando il docente invierà il nuovo voto collettivo. Gli utenti finali dovrebbero iniziare a vedere la funzionalità disponibile nei prossimi giorni.