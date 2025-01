Daily Listen: Google può trasformare il feed Discover in podcast AI

Google sta dando il via a un nuovo esperimento in Search Labs chiamato "Daily Listen". Si tratta di una sorta di Audio Overview di NotebookLM, ma ci sono anche parallelismi con i podcast. Tramite Discover e Search, Google sa quali sono gli interessi degli utenti. Daily Listen tiene conto di tutto questo per creare un episodio di circa 5 minuti che fornisce una panoramica delle storie e degli argomenti che si seguono.

Questo esperimento audio personalizzato basato sull'intelligenza artificiale apparirà nel carosello "Spazio". Tale sezione si trova sotto la barra di ricerca nella parte superiore dell'app Google su Android e iOS. Toccando la scheda Daily Listen, datata e contrassegnata con "Made for you", si avvia un lettore a schermo intero. Contrassegnato con la scintilla dei Gemini, Daily Listen mostra una trascrizione di testo dove solitamente appare la copertina. Naturalmente, è sempre presente l’etichetta "Generative AI is experimental". Tuttavia, gli utenti possono dare il loro feedback con un pollice in su/giù.

Daily Listen: caratteristiche della nuova funzionalità AI

Tra le altre novità, è presente uno scrubber con sezioni indicate. I controlli includono play/pausa, riavvolgimento di 10 secondi, storia successiva, velocità di riproduzione e disattivazione dell'audio se vuoi solo leggere la trascrizione. In basso, è possibile scorrere le "Storie correlate" corrispondenti a ciascuna sezione con la possibilità di "Cercare altro" e pollice in su/giù per un feedback. Durante la navigazione, nella parte superiore dello schermo apparirà un lettore dedicato. Gli utenti Android e iOS negli Stati Uniti possono abilitare Daily Listen in Search Labs dall'angolo in alto a sinistra dell'app Google. L'esperimento è in fase di lancio a partire dalle scorse ore. Tuttavia, ci vorrà poi un giorno prima che venga visualizzato il primo episodio. In precedenza, Google ha utilizzato Search Labs per testare funzionalità come Notes e Talk to a Live Representative.

Al momento non si sa quando/se questa funzionalità verrà distribuita a livello globale. Le panoramiche AI di Google sono state testate in modo simile tramite Search Labs prima di essere lanciate a un pubblico generale l'anno scorso. È quindi è possibile che Daily Listen possa un giorno diventare una funzionalità persistente di Google. Tuttavia, si spera che a differenza delle altre funzionalità simili, questa possa essere disinstallata con più facilità.