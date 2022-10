Il Chromecast di Google è un dispositivo che serve a collegare alla porta HDMI del televisore il tuo smartphone, personal computer, tablet o laptop per trasmettere direttamente sullo schermo di casa qualsiasi tipo di contenuto in streaming. In questo modo hai la possibilità di guardare ciò che vuoi, compresi Netflix, Disney+, DAZN e HBO NOW. Oggi, grazie alla super offerta di Amazon, puoi fare tuo questo gioiellino con appena 24 euro. Le spedizioni sono rapide, gratuite e sicure con i servizi Prime.

Google Chromecast, occasionissima del giorno su Amazon

Nonostante sia poco più grande di una normale pendrive USB, il dispositivo racchiude al suo interno un vero e proprio concentrato di tecnologia. Con Google Chromecast, infatti, hai praticamente tutto quello che ti serve per il tuo intrattenimento in un solo posto: puoi guardare film, programmi, dirette TV, YouTube e foto in streaming sulla tua televisione da tutti i dispositivi della famiglia.

Puoi perfino trasmettere in streaming dal tuo telefono. Utilizzare questo dispositivo è super semplice e basta davvero un attimo per metterlo in funzione. Collega Chromecast alla presa di corrente e alla porta HDMI della tua TV, e in pochi secondi potrai trasmettere in streaming i tuoi contenuti preferiti direttamente dal telefono, come scritto, con un tocco.

Approfitta quindi dell'occasione e fai tuo il Chromecast di Google. In questo modo avrai la possibilità di guardare ciò che vuoi, compresi Netflix, Disney+, DAZN e HBO NOW sul tuo televisore di casa ,anche tramite smartphone. Oggi, grazie alla super offerta che ti fa Amazon, puoi fare tuo questo autentico gioiellino con appena 24 euro. Le spedizioni sono rapide, gratuite e sicure con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.