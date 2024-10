Google Chrome ottiene nuovi controlli delle prestazioni

Google ha annunciato alcune nuove funzionalità relative alle prestazioni per il suo browser web Chrome. Per cominciare, il gigante della ricerca ha aggiunto un nuovo Performance Detection Tool. Questo strumento aiuta il browser a identificare potenziali problemi di prestazioni e suggerisce modi per risolverli. Ad esempio, la funzionalità opzionale che può essere disattivata nelle impostazioni potrebbe rilevare che altre schede aperte stanno riducendo la velocità della scheda corrente. Di conseguenza, potrebbe suggerire di disattivare le schede utilizzando risorse extra. Google Chrome visualizzerà una notifica di "avviso di problema di prestazioni". A questo punto, gli utenti potranno semplicemente cliccare su "Correggi ora" per migliorare la tua esperienza di navigazione. L'azienda ha inoltre aggiornato la funzionalità Memory Saver di Chrome, che ora offre tre diverse modalità: Moderata, Bilanciata e Massima.

In un post del blog, Google ha spiegato che la modalità Moderata disattiva le schede in base ai requisiti del sistema dell’utente. La modalità Bilanciata tiene conto delle esigenze del sistema e delle abitudini di navigazione. Infine, la modalità Massima "disattiva le schede più rapidamente rispetto alle altre due modalità, dopo che gli utenti hanno smesso di usarle".

Google Chrome: come funziona Memory Saver

Per chi non lo ricordasse, la funzionalità Memory Saver consente a Google Chrome di liberare la memoria dalle schede inattive. Come ha affermato l'azienda, è possibile passare da una modalità Memory Saver all'altra andando su Impostazioni di Chrome e poi Prestazioni. Inoltre, le impostazioni aggiornate di Chrome consentono di modificare ulteriormente i controlli delle prestazioni. Ad esempio, è possibile abilitare/disabilitare gli indicatori visivi per le schede inattive e l'utilizzo della memoria nelle hovercard delle schede. È possibile configurare siti web importanti in modo che rimangano sempre attivi, come quelli che svolgono un lavoro importante in background. Nella pagina Prestazioni delle impostazioni di Chrome è possibile trovare l'opzione denominata "Mantieni sempre attivi questi siti". In seguito, è possibile cliccare sul pulsante "Aggiungi" accanto ad essa. Infine, basterà inserire manualmente l'URL che si desidera escludere dalla funzionalità di risparmio memoria oppure scegliere tra le schede attualmente aperte.