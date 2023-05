Google Chrome: più possibilità di personalizzazione su desktop

D’ora in avanti le possibilità di personalizzazione di Google Chrome su desktop diventano ancora maggiori. Il colosso di Mountain View ha infatti comunicato di aver implementato nuove opzioni per rendere più congeniale il proprio browser agli utenti.

Google Chrome: maggiori possibilità di personalizzazione

Per riuscirci, è sufficiente intervenire tramite il riquadro il pannello laterale, aprendo una nuova scheda e cliccando sul tasto Personalizza Chrome che compare in basso a destra.

Ogni cambiamento apportato viene mostrato in tempo reale, in modo tale da poterne valutare immediatamente la resa e il sistema tiene traccia delle modifiche man mano che si procede.

Ci sono centinaia di temi tra i quali scegliere. Con un clic sul tasto Cambia tema vengono mostrate le diverse categorie disponibili, dalle classiche foto paesaggistiche o le trame e delle altre che sono delle novità assolute, ovvero:

artisti nativi americani

artisti LGBTQ

raccolta di artisti latini

raccolta di artisti neri.

Da tenere presente che è altresì disponibile la funzione Aggiorna ogni giorno con cui le immagini vengono ruotate automaticamente giorno dopo giorno, appunto, il che costituisce la soluzione perfetta per gli eterni indecisi o comunque per coloro che amano rinnovare il browser di continuo, ma non hanno voglia di stare a scegliere personalmente quale tema impostare di volta in volta.

Dopo aver attivato uno specifico tema è comunque possibile intervenire su palette e colori per modificare la tonalità prevalente, ma in caso di ripensamenti è possibile tornare in qualsiasi momento all’aspetto originale, semplicemente facendo clic sul tasto Reimposta versione classica di Chrome.