Chrome per Android: in arrivo nuovo pulsante di azione fluttuante

Google sta lavorando su un nuovo FAB (Floating Action Button, ovvero Pulsante di azione fluttuante) per l'app Google Chrome per Android. Questo pulsante fa parte del Material Design Languages ​​di Google ed è già disponibile su app come Google Maps, Gmail, Google Keep, ecc. Google descrive il FAB come "un pulsante ad alta enfasi che consente all'utente di eseguire un'azione primaria in un'applicazione". In particolare, il pulsante è posizionato nell'angolo in basso a destra dello schermo dell'app. Consente all'utente di attivare un'azione primaria. Ad esempio, in Google Keep, il FAB consente agli utenti di creare una nuova nota, mentre in Google Maps viene utilizzato per centrare la mappa sulla posizione dell'utente.

Chrome per Android: come funziona il nuovo pulsante FAB

Come riportato dal sito Android Authority, il nuovo pulsante FAB è stato individuato nella versione beta dell'app Chrome per Android 127.0.6533.23. Secondo il report, il pulsante di azione fluttuante in Google Chrome individuato nell'ultima versione beta dell'app Android è dedicato al lancio di una nuova scheda. È disponibile nella schermata di panoramica delle schede nell'angolo in basso a destra. Il posizionamento è leggermente diverso perché attualmente il pulsante della nuova scheda è posizionato in alto a sinistra. Il pulsante nuova scheda, individuato nell'ultima beta, è invece più intuitivo e più facile da raggiungere.

Oltre a Chrome per Android, altre app di Big G dispongono di tale pulsante. Ad esempio, Google Drive dispone di due FAB. Il primo è dedicato all'avvio di un nuovo caricamento/creazione, mentre l'altro è un pulsante dedicato per la scorciatoia della fotocamera per scansionare rapidamente un documento. Bisogna comunque tenere presente che la nuova scheda FAB di Google Chrome è disponibile solo in versione beta e non è disponibile nella versione finale. Tuttavia, la sua comparsa in versione beta suggerisce che il suo lancio sia imminente. Recentemente, Google Chrome è stato individuato con un nuovo flag nella versione beta dell'app Android che consente di attivare la riproduzione in background per la funzione Leggi ad alta voce.