Chrome invierà un avviso quando le schede rallentano il browser

Google Chrome sta introducendo una nuova funzionalità per migliorare le prestazioni del browser, aiutando gli utenti a identificare e gestire le schede che utilizzano troppe risorse del sistema. Quando le schede aperte rallentano il browser, Chrome mostrerà una notifica che permetterà agli utenti di intervenire rapidamente per risolvere il problema.

Attualmente in fase di test nella versione Canary di Chrome, questa nuova funzione visualizzerà una finestra con un elenco delle schede problematiche. Gli utenti potranno chiudere le schede indicate per liberare risorse e migliorare le prestazioni del browser. Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti per ottimizzare l'esperienza di navigazione, garantendo che il browser funzioni in modo più fluido ed efficiente.

Per attivare manualmente questa funzionalità, è necessario seguire una serie di passaggi. Innanzitutto, digitare "chrome://flags" nella barra degli indirizzi per accedere alle funzioni sperimentali di Chrome. Successivamente, abilitare le opzioni "#performance-intervention-ui" e "#performance-intervention-demo-mode". Una volta effettuato questo passaggio, sarà necessario riavviare il browser per applicare le modifiche.

Dopo aver riavviato Chrome...

Dopo aver riavviato Chrome, andare su "chrome://settings/performance/general" e verificare che l'opzione "Avviso di problemi di prestazioni" sia attiva. Questo assicurerà che il browser sia in grado di notificare l'utente quando una scheda sta utilizzando troppe risorse. Infine, accedere a "chrome://discards" e selezionare "Attiva intervento CPU per prestazioni" per completare l'attivazione della funzionalità.

Una volta attivata, la nuova funzione di Chrome mostrerà una notifica ogni volta che le schede stanno consumando troppe risorse, permettendo all'utente di decidere se chiudere le schede per migliorare le prestazioni del browser o ignorare l'avviso. Questo sistema di notifiche aiuta gli utenti a mantenere il browser efficiente e a evitare rallentamenti che possono compromettere l'esperienza di navigazione.

L'introduzione di questa nuova funzionalità in Google Chrome rappresenta un significativo miglioramento per la gestione delle prestazioni del browser. Permettendo agli utenti di monitorare e gestire le schede che consumano troppe risorse, Chrome garantisce un'esperienza di navigazione più fluida e reattiva.