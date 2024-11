Google Chrome includerà AI in"Protezione avanzata"

Big G ha aggiornato la descrizione di una delle funzionalità di sicurezza di Google Chrome, "Enchanted protection". Secondo l’azienda di Mountain View, in una versione futura tale funzionalità sarà alimentata dall'intelligenza artificiale. Ad oggi non è chiaro cosa sia cambiato. Tuttavia, come notato dal leaker Leopeva64 su X, Google sta aggiornando la sua modalità di protezione avanzata nella funzionalità Navigazione sicura del browser per includere proprio la protezione alimentata dall'intelligenza artificiale. Questa funzionalità ora utilizza l’AI per fornire protezione in tempo reale contro siti, download ed estensioni pericolosi. In precedenza, veniva definita protezione proattiva, ma ora è stata modificata in protezione basata sull'intelligenza artificiale.

In teoria, tale protezione potrebbe consentire a Google di utilizzare l’AI per rilevare e avvisare gli utenti di siti potenzialmente dannosi. Ciò potrebbe includere anche quelli che Chrome non ha identificato in precedenza. Con la protezione avanzata attivata, il browser esegue scansioni più approfondite sui download e migliora la sicurezza su tutti i servizi quando si effettua l'accesso.

Google Chrome: in arrivo funzionalità “Raggruppa schede con AI”

La protezione avanzata non è l'unica funzionalità del browser di Google a ricevere un restyling basato sull’AI. Come notato dal leaker, l’azienda di Mountain View ha anche aggiornato la Tab search bubble in Chrome Canary. In precedenza, l'opzione si chiamava “Raggruppa schede” e offriva un suggerimento chiamato appunto "Controlla i suggerimenti.". Adesso, la stessa è stata aggiornata in “Raggruppa schede con AI”, che aiuta a organizzare automaticamente le proprie schede usando l'AI per tenerle meglio ordinate. Allo stesso modo, l'opzione “Chiudi schede inutilizzate” è stata rinominata in “Rivedi schede inattive”. Invece di chiudere semplicemente le schede, la nuova funzionalità consente agli utenti di rivedere le schede che sono state inattive per 7 o più giorni. Google sta ancora testando queste modifiche al marchio "AI" in Google Chrome Canary. Tuttavia, ad oggi la società statunitense non ha dichiarato quando tali funzionalità inizieranno a essere distribuite a tutti gli utenti.