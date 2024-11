Google testa screening delle chiamate basato AI

Secondo un post di AssembleDebug, Google starebbe sviluppando risposte basate sull'intelligenza artificiale per la funzionalità di screening delle chiamate della sua app Telefono. La nuova funzionalità migliorerà lo screening delle chiamate suggerendo risposte intelligenti in base alle risposte del chiamante. L'assistenza AI, denominata "Call Assist", potrebbe potenzialmente aiutare gli utenti a rispondere in modo più efficiente durante le chiamate filtrate. Lo sviluppo, scoperto tramite un teardown dell'ultima beta dell'app Google Phone da parte di 9to5Google, offre ulteriori scorci su come potrebbe funzionare la nuova funzionalità. Il teardown ha rivelato riferimenti di codice a "dobby_LLM". Ciò suggerisce che Google prevede di utilizzare il suo modello di linguaggio Gemini Nano per alimentare le risposte AI. L'integrazione consentirebbe alla funzionalità di comprendere meglio il linguaggio naturale, rendendo le risposte suggerite più contestualmente rilevanti e sfumate in base alle parole del chiamante.

Google: nuove funzionalità AI potrebbero essere esclusiva di Pixel 9

Se implementate, le risposte basate sull'intelligenza artificiale potrebbero migliorare notevolmente l'esperienza di Call Screening sui dispositivi Pixel. Attualmente, Call Screening è disponibile solo in alcune regioni ed è limitato ai telefoni Pixel. Anche Automatic Call Screening e le note di chiamata, un'altra funzionalità esclusiva di Pixel, sono specifiche per regione, disponibili solo negli Stati Uniti e ulteriormente limitate alla serie Pixel 9. Questa esclusività ha limitato la portata delle funzionalità di gestione delle chiamate di Google, nonostante il loro fascino per gli utenti che cercano un migliore controllo sulle chiamate in arrivo. Sebbene le risposte basate sull'intelligenza artificiale siano promettenti, la funzionalità potrebbe anche non essere rilasciata. Google deve ancora confermare una data di lancio o rivelare ulteriori dettagli. Quindi gli utenti dovranno attendere per vedere come si evolve la funzionalità.

L'integrazione di Gemini Nano migliorerà l'esperienza utente, poiché il modello è specializzato nella comprensione del linguaggio conversazionale. Ciò creerebbe un'interazione più personalizzata tra gli utenti e il sistema di screening delle chiamate. A parte questo, le nuove risposte basate sull'intelligenza artificiale potrebbero offrire un vantaggio significativo agli utenti Pixel, in particolare a coloro che si affidano a Call Screening per gestire chiamate sconosciute o spam. Big G potrebbe rendere più fluido il processo di call screening, riducendo la necessità di digitare o selezionare manualmente le risposte durante le chiamate. Come accennato, al momento non è stato fatto alcun annuncio ufficiale in merito a un lancio ufficiale. Google ha infatti mantenuto il massimo riserbo sui dettagli specifici.