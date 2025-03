Google Chrome: arriva nuovo blocco dell'estensione uBlock Origin

Big G sta disattivando l'originale ad blocker uBlock Origin per un maggior numero di utenti del browser Google Chrome. Oltre a ciò, rimuoverà altre estensioni che non sono più supportate poiché il browser migra alla sua nuova specifica di estensione, Manifest V3. Secondo Google, il nuovo standard mira a migliorare la privacy e la sicurezza. Inoltre, rimuove anche una funzionalità su cui alcune estensioni di ad blocker facevano affidamento per funzionare, un compromesso che Mozilla non è disposta a fare per il suo browser Firefox. Gli utenti online segnalano su Reddit e X che Google Chrome sta rimuovendo le estensioni obsolete.

In Chrome, una finestra di notifica apparirà sotto la scheda delle estensioni sulla barra delle applicazioni del browser con un messaggio che incoraggia gli utenti a rimuovere il componente aggiuntivo interessato, indicando che è stato disattivato e "non è più supportato". Sono anche disponibili due pulsanti che consentono agli utenti di eliminare rapidamente o gestire le proprie estensioni.

Google Chrome: utenti possono passare a uBlock Origin Lite che supporta Manifest V3

La dismissione graduale di uBlock Origin di Google sui browser basati su Chromium è iniziata a ottobre. Tuttavia, ha iniziato ad avere un impatto più ampio nelle ultime settimane. Molti utenti hanno rivelato che queste estensioni obsolete sono state disattivate. Queste modifiche arrivano mentre Google migra Google Chrome lontano dalla specifica Manifest V2, ormai defunta. Il supporto viene eliminato non solo per uBlock Origin, ma per qualsiasi estensione che non è stata aggiornata (o non è in grado di farlo) a Manifest V3. Gli utenti di uBlock Origin possono passare a uBlock Origin Lite. Questa estensione ha capacità di filtraggio più limitate rispetto al suo predecessore a causa delle restrizioni di blocco degli annunci di Manifest V3.

Google Chrome non sarà l'unico servizio interessato dal lancio di Manifest V3. Anche altri browser web basati su Chromium come Microsoft Edge perderanno il supporto V2. Inoltre, Brave afferma che potrà offrire solo un supporto "limitato" una volta che tutti gli elementi Manifest V2 saranno rimossi dal Chrome Web Store. Infine, Mozilla afferma che Firefox continuerà a offrire entrambe le specifiche di estensione, tuttavia, potenzialmente offrendo agli utenti di uBlock Origin un nuovo browser su cui trasferirsi.