Google avrebbe annullato lo sviluppo del Pixel Tablet 3

Secondo recenti indiscrezioni, Google avrebbe deciso di bloccare lo sviluppo del Pixel Tablet 3 e, in un prossimo futuro, potrebbe anche uscire dal settore. Se l’azienda di Mountain View dovesse confermare tale notizia, significherebbe che Pixel Tablet 2 sarebbe l'ultimo sforzo di Big G nel settore dei tablet. Molteplici fonti vicine al progetto Pixel Tablet 3 affermano che Google ha deciso di abbandonare il progetto tablet per concentrarsi su altre priorità. Di conseguenza, il team che lavora al progetto è stato riassegnato ad altri progetti. Internamente denominato "Kiyomi", il Pixel Tablet 3 sarebbe già stato cancellato la scorsa settimana. L'ultimo tablet di Big G, il Pixel Tablet, è stato lanciato nel 2023. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il prossimo dispositivo, il Pixel Tablet 2, potrebbe invece essere lanciato nel 2025.

Google: le probabili specifiche di Pixel Tablet 2

Si prevede che l’azienda di Mountain View doterà il Pixel Tablet 2 di fotocamere aggiornate e un nuovo chipset Tensor. Mentre si prevede che il design rimarrà simile al Pixel Tablet originale, il nuovo potrebbe presentare cornici ridotte sulla parte anteriore. Inoltre, si ipotizza anche che Google stia lavorando a una cover ufficiale per la tastiera del tablet. Pixel Tablet 2 potrebbe supportare l'output del display, offrire sette anni di aggiornamenti (grazie al chipset aggiornato) ed includere Android 15 o 16, a seconda della tempistica di rilascio. Se dal lato hardware, Big G sembra non voler più produrre nuovi device, sul fronte software, l’azienda continua a sviluppare funzionalità per tablet e pieghevoli.

Si ipotizza che Google possa spostare la sua attenzione sul vociferato Pixel Laptop alimentato da sistema operativo Android. Invece di suddividere le risorse tra due diversi prodotti Android (escludendo gli smartphone Android), l'azienda voler dare priorità al nuovo laptop, che si dice essere destinato al mercato dei top di gamma.