Pixel Laptop: Google starebbe lavorando a PC con OS Android

Google è sempre a lavoro su nuove funzionalità e su dispositivi hardware. Secondo recenti indiscrezioni, Big G starebbe già lavorando al Pixel Tablet 2, con chipset Tensor aggiornato e dotato di una cover con tastiera ufficiale. Questo tablet dovrebbe anche essere dotato di fotocamere aggiornate e cornici leggermente più sottili rispetto al Pixel Tablet originale. Tuttavia, sembra che questo tablet non sia l'unico dispositivo su cui l’azienda stia lavorando. Secondo gli ultimi report, l’azienda di Mountain View starebbe pensando al lancio di un Pixel Laptop di fascia alta. La redazione di Android Headlines afferma che il progetto avrebbe già ricevuto il via libera da Google, con un team dedicato alle spalle. Il Pixel Laptop avrebbe nome in codice interno "Snowy". Tale dispositivo dovrebbe essere in grado di competere con altri laptop di fascia alta, come i MacBook Pro, Dell XPS, Microsoft Surface Laptop e Samsung Galaxy Chromebook.

Pixel Laptop: Google potrebbe rinunciare a ChromeOS per Android

Questa non è l’unica notizia che circola su prossimo Pixel Laptop. In particolare, Android Authority suggerisce che il laptop sarà probabilmente alimentato da Android anziché da ChromeOS. Secondo le indiscrezioni, invece di concentrarsi su Pixel Tablet alimentato da Android e Pixel Laptop alimentato da ChromeOS, l'azienda potrebbe impegnarsi a utilizzare Android per entrambi i dispositivi. Poiché si ipotizza che l'azienda stia puntando al mercato dei laptop premium, Google potrebbe porre maggiore enfasi su una build premium. Per ora, si tratta di fasi iniziali di sviluppo e molte delle informazioni sono solo rumor da confermare. Proprio per questo motivo è bene prendere ancora tutto con le pinze. Google ha rilasciato diversi Chromebook in passato. L'ultimo è stato rilasciato nel 2019, chiamato PixelBook Go. Quindi, resta da capire se Big G sia pensando ad una rinascita della linea Chromebook o di lanciare proprio un laptop basato su Android.