Google annuncia nuove funzionalità AI per l'istruzione

Google LLC sta potenziando il proprio servizio Google for Education con oltre 30 nuove funzionalità, tra cui diversi strumenti di intelligenza artificiale e accessibilità. Il colosso statunitense ha svelato i propri piani nel corso del BETT 2024 (British Educational Training and Technology), di Londra. Durante la conferenza, Google ha presentato anche 15 nuovi Chromebook. Sei dei laptop sono i cosiddetti modelli Advanced Use, che offrono specifiche migliori rispetto a un Chromebook standard e sono orientati verso attività ad uso intensivo di hardware come la codifica. Molte delle funzionalità AI presentate da Google saranno disponibili tramite Classroom. Gli insegnanti potranno assegnare video di YouTube agli studenti e creare domande su tali video con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Un'altra funzionalità imminente consentirà di trasformare i dati raccolti tramite Google Moduli nei cosiddetti set di esercitazioni, compiti generati dall'intelligenza artificiale che Big G ha originariamente introdotto nel 2022.

Google: tutte le novità annunciate da Big G per la scuola

Ai miglioramenti del machine learning si aggiungono due strumenti di gestione dei contenuti. Secondo l'azienda di Mountain View, una nuova scheda Risorse nell'interfaccia di Classroom consentirà agli insegnanti di gestire set di esercitazioni generati dall'AI e altri materiali didattici. Inoltre, la società ha aggiunto uno strumento di firma elettronica integrato per facilitare il compito di elaborare i contratti. La terza serie di funzionalità che Google ha presentato al Bett 2024 si concentra sull’accessibilità. I miglioramenti sono in fase di implementazione per Google Meet, ChromeOS e Chrome. Meet sta acquisendo la capacità di generare sottotitoli in altre 30 lingue. Parallelamente, Google sta implementando un'impostazione che consente di aggiungere più riquadri video all'interfaccia del servizio durante le presentazioni. Come ricordato dall’azienda di Mountain View nel suo blog, tale funzionalità “può essere particolarmente utile quando si presenta con un interprete del linguaggio dei segni”.

In ChromeOS, lo screen reader integrato ora può estrarre testo dai PDF utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri e leggere il testo ad alta voce. La funzionalità Modalità di lettura di Chrome avrà una funzionalità per convertire da testo a voce. Gli insegnanti possono anche estendere le funzionalità Google for Education con software di terze parti. Entro la fine dell'anno, Google prevede di lanciare un marketplace chiamato App Hub che fornirà l'accesso a componenti aggiuntivi di terze parti e integrazioni con applicazioni esterne. Google ha infine annunciato nuovi controlli di sicurezza informatica. Secondo l’azienda di Mountain View, il primo nuovo controllo consente agli istituti scolastici di richiedere che un amministratore richieda l'approvazione di un altro amministratore prima di modificare le impostazioni di configurazione sensibili. La seconda nuova funzionalità renderà più semplice per gli insegnanti richiedere e approvare integrazioni con applicazioni di terze parti.