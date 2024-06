Google AI: personalizzazione del chatbot, chatta con le celebrità

Google sembra essere sulla strada per rivoluzionare l'interazione con le intelligenze artificiali, secondo recenti indiscrezioni. Il gigante della tecnologia sta sviluppando un nuovo progetto che consentirà agli utenti di chattare con chatbot basati su celebrità, influencer di YouTube e persino personaggi di fantasia. Questo nuovo approccio differisce dalle tradizionali AI conversazionali, come Gemini, focalizzate su compiti specifici o versioni personalizzate.

L'idea di base è quella di permettere agli utenti di descrivere la personalità e l'aspetto del chatbot desiderato, creando così un'esperienza di interazione più coinvolgente e personalizzata. Immaginare di conversare con il proprio idolo o di creare un chatbot che rifletta la personalità del personaggio preferito potrebbe aprire nuove frontiere nell'intrattenimento digitale.

Oltre ai chatbot basati su celebrità, Google sta anche lavorando su tecnologie che consentiranno agli utenti di creare i propri chatbot personalizzati. Questo permetterà di dare vita a personaggi immaginari o sperimentare con diverse personalità virtuali, ampliando ulteriormente le possibilità di interazione AI.

Un nuovo capitolo nell'interazione con l'intelligenza artificiale

Le potenziali applicazioni di questa tecnologia sono diverse. Si ipotizza che i chatbot personalizzati potrebbero essere integrati su piattaforme come YouTube, consentendo ai creatori di contenuti di sviluppare personaggi AI unici per migliorare l'engagement del pubblico. Questa evoluzione potrebbe rappresentare un nuovo capitolo nell'interazione digitale e nell'intrattenimento online.

Anche se non è stata ancora annunciata una data di rilascio ufficiale, il progetto sembra promettente. Il team di Google Labs è attualmente impegnato in test e sperimentazioni per perfezionare la tecnologia, suggerendo che potrebbe essere prima testata sulla pagina dei Google Labs prima di essere implementata nei prodotti principali di Google.

Con questo nuovo progetto, Google si pone all'avanguardia nell'evoluzione delle AI personalizzate, aprendo la strada a nuove forme di comunicazione e intrattenimento. Che si tratti di chattare con celebrità virtuali o di creare i propri avatar digitali, il futuro dell'interazione con le AI sembra essere sempre più personalizzato e coinvolgente grazie alle innovazioni di Google