Google Ads: spam diffuso tramite inviti email

La piattaforma Google Ads è stata recentemente sfruttata da malintenzionati per inviare email di spam e pubblicizzare siti per adulti, pertanto è necessario prestare particolare attenzione per evitare di incappare in problemi.

Google Ads: falsi inviti distribuiti via email

Andando più nello specifico, ignoti cybercriminali hanno sfruttato la funzione del celebre tool di Google che permette agli amministratori di inviare inviti via email per accedere all’account Google Ads per una campagna di spam.

Le email provengono da Google e proprio per tale ragione non vengono bloccate dai filtri dei servizi di posta elettronica e sembrano legittime. L’indirizzo del mittente è ads-account-noreply@google.com.

Nel messaggio viene chiesto di fare clic su un pulsante per accettare l’invito di accesso all’account Google Ads, ma in realtà vengono poi mostrati siti per adulti o siti che raccolgono i dati degli utenti.

Google è al corrente della situazione e ha informato di aver preso opportuni e pronti provvedimenti per fronteggiare questa campagna di spam. Il colosso di Mountain View invita altresì gli utenti a segnalare la ricezione di messaggi sospetti mediante l'apposita funzione integrata in Gmail.

Considerando che cadere in "trappole" del genere non è poi così difficile, per evitare di incappare in problemi di sicurezza in concomitanza dell'apertura di email spam e in altre circostanze, è indispensabile installare sul proprio computer un buon software antivirus.

