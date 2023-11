Google a dicembre eliminerà milioni di account Gmail inattivi

Nei giorni scorsi Google ha inviato un avviso agli utenti in merito a un'operazione di pulizia che potrebbe comportare l'eliminazione definitiva account Gmail. Ciò comprende anche i documenti, le foto e i video allegati. Come riportato sulla pagina del supporto dell’azienda: “Google si riserva il diritto di eliminare un account Google inattivo, la sua attività e i suoi dati se rimani inattivo su Google per almeno due anni. Google si riserva inoltre il diritto di eliminare i dati in un prodotto se rimani inattivo in quel prodotto per almeno due anni. Questo viene determinato in base alle politiche di inattività di ciascun prodotto”. Questo avviso è rivolto ai proprietari di account personali e non dovrebbe essere rivolta a chi ha un account legato al lavoro, alla scuola o ad un'organizzazione.

Gmail: gli account inattivi sono più soggetti ad hackeraggio

Big G aveva introdotto già questa la politica all'inizio di quest'anno, ma entrerà in vigore ufficialmente fra un paio di settimane. Lo scorso maggio, il vicepresidente della gestione dei prodotti Google, Ruth Kricheli, aveva scritto in un post sul blog dell’azienda che Google stava aggiornando la propria politica in merito agli account inattivi da 2 anni. Kricheli aveva aggiunto che questa misura sarebbe servita a proteggere gli utenti Gmail attivi da minacce alla sicurezza come truffe, tentativi di phishing ecc. Secondo Google, infatti, i vecchi account Gmail inattivi per diversi anni sono a rischio hackeraggio. Ciò è dovuto al fatto che questi account potrebbero utilizzare le stesse password compromesse in altre violazioni di sicurezza. In poche parole, questa password potrebbero essere facilmente scovate sul dark web.

I proprietari di account Gmail inattivi non potranno più effettuare alcuna operazione. Ad esempio non potranno leggere o inviare un’e-mail, usare Google Drive, guardare video su YouTube, condividere foto, scaricare app, usare la Ricerca Google o accedere ad altri account utilizzando Google. Entro la fine di novembre, l’azienda di Mountain View invierà delle notifiche sia all’account Gmail a rischio rimozione, sia alle e-mail di recupero. Per evitare che l’account venga definitivamente cancellato, basterà semplicemente tornare ad utilizzare Gmail.