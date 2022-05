GNU Linux-Libre 5.18: arrivati nuovi driver open source

Il team di coder del progetto GNU Linux-Libre ha rilasciato una nuova stable release. GNU Linux-Libre 5.18 porta con se diverse novità di rilievo assieme ad un vasto ventaglio di patch e driver che aumentano notevolmente il bacino di hardware supportato da tale variante del kernel Linux completamente open source. Una delle novità più interessanti di questa build riguarda il miglioramento del supporto ai device NVMe (Non-Volatile Memory express), ovvero quelle memorie di massa ad alta velocità che stanno diventato sempre più popolari, per via delle loro prestazioni, e presto potrebbero anche scalzare completamente i comuni dischi SATA (Serial Advanced Technology Attachment).

GNU Linux-Libre 5.18, come è forse intuibile dal nome, si basa su Linux 5.18 e condivide con esso svariate funzionalità. Ad esempio al suo interno troviamo il codice per il Process Adaptive autoNUMA, una funzionalità ideata per migliorare le prestazioni delle CPU AMD, in special modo per i modelli della serie Epic. Oltretutto è possibile reperire anche diversi nuovi driver per il networking subsystem, quella parte del kernel che gestisce la connessione di rete, e per l'HID (Human Interface Devices) subsystem, ovvero il codice che amministra i device che consentono lo scambio di input/output con gli utenti, tipo il mouse e la tastiera.

GNU Linux-libre è un progetto nato sotto l'egira della fondazione FSFLA (Free Software Foundation Latin America), a sua volta gemellata con la più grande FSF (Free Software Foundation), che si pone l'obbiettivo di distribuire una versione del kernel Linux completamente libera da ogni sorta di blob-binario e driver proprietario.

All'interno dell'edizione standard di Linux sono infatti presenti più di un migliaio di file che non sono open source. Si tratta per lo più di driver e pacchetti software appunto sotto licenza proprietaria che servono al kernel per offrire il supporto a specifiche configurazioni hardware.

Tuttavia l'uso di programmi non liberi va contro lo spirito etico della FSFLA. GNU Linux-Libre è dunque l'alternativa perfetta per coloro che non desiderano utilizzare soluzioni proprietarie nel proprio computer.