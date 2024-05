GNOME 46.2: rilascio ufficiale con migliorie e correzioni di bug

GNOME Project ha rilasciato in via ufficiale il nuovo GNOME 46.2. Si tratta del secondo aggiornamento di manutenzione dell'ultima serie di ambienti desktop GNOME 46 “Kathmandu” che introduce ulteriori correzioni di bug e piccoli miglioramenti. Ad esempio, il nuovo aggiornamento migliora le notifiche della schermata di blocco, modifica le dimensioni dei caratteri nell'applet del calendario, migliora la gestione dei certificati TLS non validi nel gestore del portale, corregge la dimensione dell'OSD del commutatore dell'area di lavoro e corregge la visualizzazione dei messaggi informativi nella schermata di accesso. Tra l’altro, GNOME 46.2 corregge il numero di risultati di ricerca mostrati con l'opzione Large Text, oltre alla visualizzazione dei layout di tastiera con varianti. L’update aggiunge poi la possibilità di chiedere nuovamente agli utenti la password sui dispositivi TCRYPT e risolve diversi bug.

GNOME 46.2: le altre novità del nuovo aggiornamento

Con GNOME 46.2, il file manager Nautilus ha ricevuto una diversi bugfix e ha migliorato le prestazioni di selezione della ricerca. GNOME Control Center ha abilitato il pannello Posizione per impostazione predefinita, oltre all'ordinamento alfabetico dell'elenco delle connessioni VPN nel pannello Rete. Inoltre, offre una migliore accessibilità dei pulsanti "Copia" nel pannello Desktop remoto e ha risolto alcuni problemi noti. L'app GNOME Maps 46.2 ha ricevuto una correzione per un arresto anomalo all'avvio, che si verificava quando i preferiti senza nome venivano precedentemente salvati. L'app GNOME Software adesso non si arresta più in modo anomalo quando non vengono trovati dati AppStream. Inoltre, offre un aggiornamento dei metadati rpm-ostree più rapido, migliora il riconoscimento del sistema Flatpak e delle app utente. Infine, esegue correttamente i calcoli di sicurezza delle app.

Il nuovo aggiornamento include anche GNOME Remote Desktop 46.2. Questa offre una migliore disconnessione dei messaggi, un supporto più ampio per la compatibilità client e vari miglioramenti di sicurezza. Oltre a ciò, xdg-desktop-portal-gnome ha ricevuto varie correzioni comportamentali e di accessibilità per la finestra di dialogo del portale ScreenCast. Inoltre, è stato corretto il supporto per la pressione prolungata per l'estensione Elenco finestre ed è stato corretto un banale errore di compilazione nell'app GNOME Text Editor quando viene specificato -Werror=implicit-function-declaration, insieme a un problema con l'annullamento alla chiusura di una pagina.

GNOME 46.2 aggiorna anche la schermata di accesso GDM (GNOME Display Manager) per supportare la sospensione S0ix quando si utilizza NVIDIA su Wayland. Per saperne di più è possibile consultare in changelog completo sul sito ufficiale di GNOME. La versione GNOME 46.2 è già disponibile nei repository software stabili di varie popolari distribuzioni GNU/Linux. Queste includono ad esempio Fedora Linux 40, Arch Linux e openSUSE Tumbleweed.