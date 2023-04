GNOME 44.1: migliorato il supporto allo Screencast

Il team del progetto GNOME ha reso disponibile una nuova stable release di questo famoso ambiente grafico open source basato sulle librerie GTK. GNOME 44.1 arrivata dopo poco più di un mese dalla precedente edizione, ovvero GNOME 44 “Kuala Lumpur”, ed implementa una vasta pletora di fix e patch che vanno ad irrobustire la stabilità e la sicurezza del codice sorgente del desktop environment. GNOME 44.1 è infatti principalmente una bugfix release che non include novità interessanti tanto quanto GNOME 44. In ogni caso sono presenti alcune piccole innovazioni che faranno sicuramente molto piacere agli utenti visto che vanno a migliorare la UX (User Experience) generale.

GNOME 44.1 integra ora il section title all'interno del menu delle Background Apps mentre il toggle dedicato alla Power Mode sui Quick Setting adesso implementa il consistent naming. Mentre i menu dedicati al WIFI ed alla gestione delle VPN sono stati resi maggiormente accessibili. Inoltre il team di coder ha corretto alcune imperfezioni e glitch che si verificavano nel menu dedicato al Bluetooth.

Sempre in GNOME 44.1 troviamo un miglior supporto per il transparent color nei symbolic SVG file. Oltretutto in tale build è stato sistemata la gestione delle operazioni di screencast e troviamo anche delle patch che correggono i problemi che insorgevano con alcune configurazioni multimonitor durante il resume del sistema.

Il file manager del progetto, Nautilus, gode ora del supporto per la decompressione dei file .tar, .zst e .zstd. Troviamo delle novità anche per il browser GNOME Web che beneficia di una serie di fix dedicati alla risoluzione di alcuni crash che si verificavano quando si chiudeva la finestra del programma scartando le modifiche immesse all'interno di un form di testo.

L'update di GNOME 44.1 dovrebbe essere presto disponibile su tutte le distribuzioni Linux che adottano il modello di sviluppo rolling release. Mentre per gli altri sistemi si dovrà attendere le tempistiche dei diversi team di sviluppatori.