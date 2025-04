Gmail: una crittografia end-to-end più accessibile per le aziende

Google ha avviato l’integrazione di una nuova crittografia end-to-end (E2EE) su Gmail

Attualmente, le aziende possono già sfruttare il protocollo S/MIME Google

Grazie alla crittografia avanzata, gli utenti aziendali potranno inviare email sicure a chiunque, indipendentemente dalla piattaforma email utilizzata dal destinatario. Questa funzionalità riduce significativamente la complessità per i dipartimenti IT e per gli utenti finali, offrendo al contempo maggiore privacy, controllo sui dati e sicurezza informatica

La fase beta permette di inviare email cifrate

L’invio di email protette sarà semplice: basterà attivare l’opzione "Crittografia aggiuntiva" S/MIME

Alla base di questa nuova funzione vi è la tecnologia di crittografia lato client (CSE) gestire autonomamente le proprie chiavi di cifratura, senza che queste vengano archiviate sui server di Google sovranità dei dati, HIPAA e controlli sulle esportazioni