Gmail Q&A: Google aggiunge funzionalità di Gemini su Android

Google sta lanciando una nuova funzionalità AI per gli utenti di Gmail su Android. Chiamata Gmail Q&A, questa dovrebbe consentire agli utenti di porre domande su qualsiasi cosa in un'e-mail e ottenere risposte. In un post sul blog Google Workspace Update, l'azienda ha ricordato che a giugno aveva aggiunto l'accesso al suo servizio di intelligenza artificiale generativa Gemini a Gmail e alle altre app di produttività Workspace tramite un pannello laterale per gli utenti desktop. Ora, gli utenti che usano l'app per Android possono accedere a Gemini tramite la nuova funzionalità Gmail Q&A. Secondo Big G: “Gmail Q&A offre funzionalità simili al pannello laterale sul web. Puoi porre domande a Gemini sulla tua posta in arrivo o fare cose come trovare dettagli specifici nelle tue e-mail, mostrarti messaggi non letti, visualizzare messaggi da un mittente specifico o riassumere e-mail su un argomento nella tua posta in arrivo”.

Gmail Q&A: rilascio per gli utenti Android a metà settembre

Gli utenti di Gmail Android potranno accedere alla nuova funzionalità Q&A di Gmail toccando l’icona a forma di stella nera in cima all'app Gmail o tramite il comando "riepiloga questa email". Google afferma che in futuro la funzionalità Q&A di Gmail sarà in grado di trovare informazioni dai file di Google Drive. Questa funzionalità è ora in fase di distribuzione per i clienti che hanno un account Gemini Business, Enterprise, Education o Education Premium. È disponibile anche per le persone che hanno un abbonamento a pagamento a Google One AI Premium. Il lancio per tutti gli utenti Android dovrebbe essere completato a metà settembre.

L'azienda ha affermato che aggiungerà questa funzionalità all'app Gmail per iOS in un secondo momento. All'inizio di questa settimana, Google ha annunciato che gli utenti che possono accedere al modello Gemini Advanced AI possono ora creare i propri chatbot AI personalizzati con una funzionalità chiamata Custom Gems. Tale funzionalità è anche disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento a pagamento a Google One AI Premium.