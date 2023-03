Gmail: la crittografia CSE è disponibile per tutti

A dicembre dello scorso anno Google aveva avviato la fase beta dell’impiego della crittografia CSE (client-side encryption) all’interno di Gmail, al fine di incrementare la tutela della privacy degli utenti e la protezione delle informazioni inviate o ricevute. Nelle score ore, a tal proposito, il colosso di Mountain View ha informato che adesso la feature è finalmente disponibile per tutti.

Gmail: fine della beta per la crittografia CSE

Da questo momento in poi, dunque, possono attivare la crittografia gli amministratori degli account Workspace di tipo Enterprise Plus, Education Plus e Education Standard, intervenendo dall’apposita console. In questo modo, le email trasmesse e gli eventi condivisi per i meeting vengono cifrati ancora prima di raggiungere i server del gruppo.

Al riguardo, Shaun Bookham, direttore operativo e tecnologico del Regno Unito di PwC, afferma quanto segue (che riportiamo in forma tradotta).

Abbiamo cercato la capacità di garantire che le nostre comunicazioni crittografate rimangano inaccessibili a terze parti, compresi i nostri fornitori di tecnologia, per qualche tempo. Google sembra essere in una posizione unica con la crittografia lato client nel fornirci il controllo completo sui nostri dati sensibili, assicurandoci di rimanere conformi come organizzazione nel mondo in continua evoluzione della regolamentazione dei dati. Queste funzionalità ora disponibili su Google Workspace rappresentano un momento cruciale per noi. Siamo entusiasti della capacità di continuare a beneficiare dell'efficienza nel lavoro che Workspace ci fornisce, pur mantenendo la fiducia con i nostri clienti che i loro dati riservati rimarranno privati e conformi.

Per poter attivare la crittografia ai messaggi è sufficiente premere sul tasto a forma di lucchetto visualizzato nella schermata di composizione e la stessa cosa può essere fatta per gli appuntamenti in calendario. Successivamente, l’icona e il titolo si coloreranno di blu, a conferma dell’avvenuta attivazione della funzione.

Da tenere presente che per impostazione predefinita la crittografia risulta disabilitata. Inoltre, attualmente gli account personali non possono usufruirne, ma non è detto che in futuro le cose possano cambiare.