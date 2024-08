Gli US Open continuano: quando giocano Paolini e Sinner e dove vedere i match

Gli US Open continuano e la giornata di oggi, 31 agosto, vede diversi match di grande richiamo in programma. A partire dalle 17 (ora italiana) è in programma il match tra Jasmine Paolini e Julija Putinceva, valido per il terzo turno del tabellone femminile.

Per quanto riguarda il maschile, invece, oggi, a partire dalle 20.15, ci sarà la sfida tra Jannik Sinner e Christopher O'Connell. Anche in questo caso si tratta di un match valido per il terzo turno del tabellone. Si tratta di due match chiave che potrebbero aprire la strada a Paolini e Sinner. I due tennisti italiani, senza troppi giri di parole, puntano alla vittoria dei rispettivi tornei.

R3 in singles, and we made it through the first round in doubles. Loving the incredible fans in NYC!! 😀🎾

Get well soon, Karolina.

📷: WTA@usopen pic.twitter.com/QSKxiZWezY

— Jasmine Paolini (@JasminePaolini) August 30, 2024