Gli appassionati di Bitcoin Cash puntano a 300$ mentre il mercato si fa rialzista

Bitcoin Cash (BCH), famoso per la sua enfasi sulle transazioni rapide e convenienti, ha visto un'impennata di ottimismo, cavalcando il successo della sua scalata al di sopra del livello di 232,00 $. D'altro canto, un altro concorrente, NuggetRush (NUGX), ha fatto silenziosamente parlare di sé durante la fase di prevendita. Questo progetto di gioco NFT ha superato le aspettative generando oltre 2,3 milioni di dollari di vendite. Ecco perché gli investitori stanno passando da Bitcoin Cash a NuggetRush mentre si avvicina la quotazione sui mercati popolari.

Impennata di Bitcoin Cash (BCH): rompere le barriere, attirare le whale e cavalcare l'onda rialzista

Bitcoin Cash (BCH), grazie alla sua attenzione per le transazioni convenienti e veloci, ha recentemente registrato un aumento dell'ottimismo. Il 9 febbraio 2024, Bitcoin Cash (BCH) ha infranto la resistenza a 245,00 $ e ha seguito Bitcoin (BTC) nella sua ascesa. Il token ha rotto diverse resistenze prima di deviare a 282,00 $.

Si è formato un picco vicino a 283,00 $. Successivamente, il prezzo di Bitcoin Cash (BCH) ha ritracciato sotto i 270,00 $. In seguito, ha formato un forte slancio rialzista al di sopra di 260,00 $ e il mercato delle criptovalute è tornato a salire. Gli investitori stanno ora raccogliendo i benefici del momento rialzista, ma la loro attenzione è rivolta anche alle opportunità di investimento con un enorme potenziale di crescita.

In base alle notizie sulle criptovalute pubblicate dai tracker di whale, nell'ultima settimana si sono verificati acquisti massicci di Bitcoin Cash. Pertanto, la rinnovata domanda da parte di whale ha permesso a BCH di salire nelle classifiche delle altcoin.

La recente impennata del prezzo potrebbe anche essere legata alla notizia di una prossima partnership tra tra Bob Token e Bitcoin Cash (BCH). L'11 febbraio è stato riportato che il token aiuterà a progettare NFT a tema Bob da inserire nella rete di Bitcoin Cash. Nonostante questi sviluppi, il token si sta consolidando in attesa del prossimo catalizzatore di prezzo.

Il 18 febbraio, Bitcoin Cash (BCH) era scambiato a 271,13 $, in calo del 2,71% nell'ultima settimana. Gli analisti si aspettano che BCH salga a 276,50 $ entro la fine del mese, supportato dallo slancio rialzista dello spazio delle criptovalute.

NuggetRush (NUGX): scatenare una rivoluzione del gaming con NFT e premi esclusivi

NuggetRush (NUGX) ha fatto scalpore nello spazio delle criptovalute nonostante sia in fase di prevendita. Recentemente, il progetto di gioco NFT ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua prevendita, avendo superato i 2,3 milioni di dollari di vendite del token nativo. La prevendita di NuggetRush (NUGX), divisa in cinque round, si trova ora nel round finale, superando le aspettative con meno del 14% di token disponibili rimasti. Questo round prevede un prezzo di 0,018 $.

L'ICO di criptovalute offre molto di più di una semplice prevendita. Oltre all'acquisto di token NUGX a prezzi scontati, gli investitori possono usufruire di emozionanti esperienze di gioco sulla blockchain. NuggetRush (NUGX) sta rapidamente cambiando il panorama delle memecoin, tra cui le meme coin supportate da Elon. Si tratta di un concetto di play-to-earn (P2E) in cui i giocatori estraggono tesori e beneficiano di alcune delle ricompense del mondo fisico.

Considerata la promessa di una corsa all'oro, NuggetRush (NUGX) offre un metaverso distinto in cui gli NFT interessanti fungono da asset digitali a supporto del gioco. Questi NFT hanno diverse abilità e attributi che permettono ai giocatori di NuggetRush (NUGX) di completare battaglie, tornei e missioni per aumentare le loro ricompense. I partecipanti che ottengono RUSHGEM NFT possono cambiarli in oro fisico o in denaro, consegnato a domicilio.

NuggetRush (NUGX) ha a disposizione funzionalità davvero notevoli nel suo ecosistema, dato che il progetto si estende oltre il gaming. Gli NFT disponibili possono essere messi in staking per ottenere fino al 20% di APY. Inoltre, possono essere scambiati su un marketplace peer-to-peer per aumentare i rendimenti mentre raggiungono il loro massimo storico (ATH), dall'inglese all-time high. Entrando a far parte della Rush Guild, i possessori di token di NuggetRush (NUGX) potranno approfittare di diritti di governance, sconti e premi esclusivi.

Attualmente, NuggetRush ha venduto quasi 186 milioni di token NUGX e la prevendita si sta esaurendo rapidamente. Gli investitori si aspettano una crescita esponenziale della capitalizzazione sul mercato delle criptovalute del progetto dopo la quotazione sugli exchange tradizionali a 0,020 $.

