Gli acquisti online sono più sicuri usando una VPN

Durante le festività di fine anno molti italiani saranno in vacanza all'estero, come ormai è tradizione da numerosi anni. Ciò porterà tante persone a collegarsi alle reti Wi-Fi pubbliche, così da evitare di usare i dati mobili della propria offerta.

Quest'ultime rappresentano però un serio rischio per la sicurezza e privacy online di ciascuna persona, a maggior ragione se mentre si è connessi ad una rete di questo tipo si effettuano uno o più acquisti. Da anni il Wi-Fi pubblico è preso di mira dagli hacker, sempre pronti a infettare i dispositivi delle ignare vittime con un malware.

Per difendersi da questa minaccia, la soluzione più efficace è dotarsi di una VPN. Acronimo per virtual private network, il servizio di rete privata virtuale consente di reindirizzare il proprio traffico tramite un tunnel crittografato. Così facendo, nessuno è in grado di vedere le attività svolte sul web.

Detto questo, una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, punto di riferimento del settore. Al momento i piani di 24 mesi sono in sconto del 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni. Inoltre, i nuovi iscritti beneficiano di tre mesi extra di servizio in regalo.

Come proteggere la propria connessione durante gli acquisti online con una VPN

Dopo la sottoscrizione di una VPN, occorre effettuare il download dell'app, collegarsi tramite le credenziali inserite in fase di registrazione e attivare la connessione VPN. Una volta che questa è attiva, il traffico web verrà in automatico crittografato: né gli hacker né qualsiasi altro utente malintenzionato potrà risalire all'identità e alle informazioni sensibili della persona che sta compiendo acquisti.

E se anche si ha la sfortuna di collegarsi a un falso hotspot creato appositamente da un cybercriminale, tutto quello che quest'ultimo vedrà sarà un codice incomprensibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.