GitHub lancia Copilot Chat in beta

I responsabili della nota piattaforma per il code hosting di Microsoft hanno reso disponibile Copilot Chat. Il progetto di GitHub è ancora in fase di betatest e rappresenta un'evoluzione dell'iniziativa Copilot X. Quest'ultimo è sostanzialmente uno strumento per l'automatizzazione del coding animato tramite il modello generativo GPT-4 di OpenAI, la stessa organizzazione che presiede all'implementazione di ChatGPT.

Come funziona Copilot Chat

Copilot Chat non arriva inatteso, fino ad ora infatti era disponibile nel quadro di una sperimentazione accessibile tramite l'iscrizione ad una waitlist. Oggi per poter utilizzare questa soluzione è necessaria un'iscrizione ad uno dei programmi aziendali di GitHub e un'installazione di Visual Studio o di Visual Studio Code, le due IDE di punta della Casa di Redmond.

Imagine this: code explanations, debugging assistance, unit test suggestions, and more right in the IDE. Announcing the limited public beta release of @GitHub Copilot Chat, a whole new way to code faster and happier with your favorite AI pair programmer. https://t.co/D582p2OShb — GitHub Enterprise (@GitHubEnt) July 20, 2023

Ma come funziona Copilot Chat? Esattamente come un qualsiasi chatbot ma con una maggiore attenzione verso il lavoro di stesura del codice. Grazie ad esso gli sviluppatori non dovranno fare altro che formulare dei prompt testuali ricevendo in output listati completi. Non si tratta di un semplice suggeritore, con Copilot Chat si potranno creare intere applicazioni basandosi sull'interazione in linguaggio naturale.

Possiamo parlare di uno strumento in grado di produrre risposte accurate? Da una parte la qualità del codice generato dovrebbe risultare elevata, del resto Copilot Chat è una creatura di GitHub. Dall'altra è bene ricordare che la fase beta è ancora in corso e che, anche una volta terminata quest'ultima, rimane doveroso controllare il funzionamento di qualsiasi frammento di codice proposto. Soprattutto dal punto di vista delle sicurezza.

I vantaggi di Copilot Chat

Copilot Chat risponde in tempo reale a qualsiasi quesito tenendo conto del contesto nel quale è stato elaborato il codice. Può essere utilizzato anche per il debugging e le analisi approfondite. Nel contempo è in grado di individuare e correggere eventuali errori di programmazione e di trovare soluzioni per qualsiasi problema di coding.

In attesa di Copilot Voice, che consentirà di interrogare il sistema tramite comandi vocali, GitHub presenta Copilot Chat come una soluzione per risparmiare tempo. Secondo i suoi creatori grazie questo chatbot quello che prima era possibile in 10 giorni ora potrà essere completato in un solo giorno.